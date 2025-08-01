Геннадій Боголюбов оскаржить рішення Високого суду Лондона у справі ПриватБанку

ПриватБанк / © УНІАН

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Бізнесмен Геннадій Боголюбов планує подати апеляцію на рішення Високого суду Лондона у справі ПриватБанку, винесене 30 липня 2025 року.

Про це повідомили у пресслужбі бізнесмена.

Сторона захисту не погоджується з висновками суду та вважає, що під час розгляду справи було допущено помилки в оцінці ролі пана Боголюбова в оскаржуваних подіях.



«Ми вважаємо, що суддя допустив суттєву помилку в ключових висновках щодо причетності пана Боголюбова до шахрайства, та нібито завданих банку шкоди та збитків», — зазначив адвокат бізнесмена Джордж Мейлін з юридичної фірми Enyo Law.

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Геннадій Боголюбов заперечує свою причетність до будь-яких шахрайських дій і наполягає на своїй непричетності до фінансових схем, які стали предметом судового розгляду. Апеляцію буде подано у встановлений строк.

Нагадаємо, Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь ПриватБанку. Суд розглядав позов банку проти його колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.