Гетманцев атакує Мінцифри через реформу ринку гральних послуг — Казанський

Про це пише Kyiv Independent.

За даними Eurostat, у перші сім місяців 2025 року експорт української сталі до Польщі зріс на 19% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Але ці обсяги не є рекордними для останніх років, а в масштабах ринку взагалі незначні: на частку України припадає 14,7% польського імпорту сталі, тоді як 27% постачає Німеччина.

Президент об’єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков каже, що польська промисловість намагається знайти «зручного винного» у власній неконкурентоспроможності.

«Польща намагається знайти когось, кого можна звинувачувати. Їхні проблеми пов’язані з високими цінами на електроенергію та тим, що частина європейських компаній досі купує дешеву російську сировину», - пояснив Каленков.

Поки поляки скаржаться, їхня сталеливарна промисловість демонструє зростання: за перше півріччя 2025 року виробництво сталі у Польщі збільшилося на 8%, а випуск арматури — на 6,4%. Але польські об’єднання все одно незадоволені нібито дешевшою українською продукцією.

Однак, за даними ArcelorMittal Кривий Ріг, собівартість виробництва в Україні значно вища: у серпні ціна електроенергії для українських підприємств становила 115 євро за МВт·год, тоді як у Польщі — 89,6 євро. Українські заводи також платять більше за газ і вугілля.

Гендиректор аналітичного центру GMK Center Станіслав Зінченко назвав претензії польської сторони безпідставними: «Як зруйнована війною українська металургія, яка лише намагається вижити, може становити загрозу польській, яка зростає?»

Українська металургія — одна з галузей, що найбільше постраждали від російської агресії, вказує видання. Виробництво сталі в Україні скоротилося з 22 млн тонн у 2021 році до 7,6 млн тонн у 2024-му.

Нові обмеження, яких вимагають поляки, можуть призвести до скорочення виробництва, зростання витрат і навіть зупинки окремих підприємств. Це вдарить не лише по економіці, а й по обороноздатності країни — лише за 2024 рік чотири найбільші металургійні компанії сплатили $780 млн податків, що становить 1,6% усіх бюджетних надходжень. З урахуванням податків від суміжних галузей та споживчих витрат всіх людей, зайнятих у галузі, податковий ефект становить близько 3 млрд доларів.

«Обмеження українського експорту не вирішать внутрішніх проблем Польщі, але створять нову кризу в Україні. Ми вже бачили подібний сценарій із зерном — тепер ризикуємо отримати "сталевий" конфлікт», — підсумував Каленков.

Раніше Польща вже запроваджувала односторонні заборони на імпорт українського зерна, що призвело до напруженості у відносинах між Києвом і Варшавою. Українські металурги побоюються, що історія може повторитися, цього разу — у стратегічно важливій галузі, яка забезпечує 16% українського експорту та значну частку доходів «Укрзалізниці».