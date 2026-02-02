ТСН у соціальних мережах

461
1 хв

Зарплати в Україні: Гетманцев розкрив, у кого вони зросли на 17 тисяч за місяць

Середня зарплата у Києві майже 50 тисяч, а на Кіровоградщині — вдвічі менше.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Зарплати в Україні

Зарплати в Україні / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Середня зарплата в Україні у грудні 2025 року досягла відмітки у 30 926 грн, що на 13,8% або на 3 759 грн більше, ніж у листопаді (21 167 грн).

Такі дані Держстата оприлюднив Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у Telegram.

🔹Найвищі середні зарплати за галузями:

• ІТ — 74 981 грн (за місяць +8 047 грн)

• Авіатранспорт — 72 649 грн (+17 601 грн)

• Фінанси та страхування — 63 912 (+11 721 грн)

🔹Найнижчі середні зарплати за галузями:

• Творчість, мистецтво та розваги — 17 766 грн (за місяць +2 367 грн)

• Текстильне виробництво — 18 573 грн (+686 грн)

• Бібліотеки, архіви, музеї — 18 665 грн (+3 575 грн)

🔸Зарплати за регіонами: найвищий показник середньої зарплати — у Києві — 48 449 грн (за місяць +7 816 грн), найменший — на Кіровоградщині — 22 110 грн (+3 031 грн).

🔸Заборгованість по зарплатам станом на 1 січня 2026 року сягнула 3,6 млрд грн (3,8 — у попередньому місяці).

Статистика по зарплатам у грудні 2025 року, за словами Гетманцева, вкотре показала суттєве зростання у сферах IT, авіатранспорту, фінансів та страхування. Водночас фахівці культури, бібліотек та архівів досі отримують у 3,5–4,2 раза менше, ніж представники високооплачуваних галузей.

Найбільші зарплати / © Телеграм-канал Данила Гетманцева

Найменші зарплати / © Телеграм-канал Данила Гетманцева

«Але згідно з податковою звітністю платників податків, цифри інші. За даними податкової, зарплати значно менші, ніж вони є у звітах Держстату — розрив сягає 23%. Це чергове нагадування про те, чому детінізація зарплат є важливою», — резюмував нардеп.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто став новим «середнім» класом в Україні.

461
