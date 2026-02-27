Гетманцев пояснив, чому мінімальні пенсії зростуть не у всіх

1 березня розміри пенсій буде переглянуто

Індексація пенсій в Україні у березні має підвищити виплати у діапазоні від 100 до 2595 гривень, однак це не торкнеться значної частини пенсіонерів, зокрема, тих українців, хто отримує «мінімалку».

Про це виданню «Телеграф» сказав очільник Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, згідно із законом, мінімальна пенсія не може бути нижчою за прожитковий мінімум.

«Пенсія спочатку розраховується за стажем і заробітком. Якщо ця сума менша, держава доплачує до мінімального рівня. Індексація застосовується тільки до розрахованої суми власне пенсії, а не до доплати. У більшості випадків навіть після індексації розмір основної пенсії залишається нижчим за прожитковий мінімум. Тому уряд збільшує "тіло" пенсії, але одночасно зменшує суму доплати до прожиткового мінімуму. І в результаті фактично людина отримує ту саму суму — пенсію в розмірі прожиткового мінімуму», — пояснив він.

Щоб вирішити цю проблему, Гетманцев бачить два варіанти: запровадити базову соціальну частину пенсії на рівні фактичного прожиткового мінімуму, або змінювати правила індексації.

«Пенсія не може бути нижчою за рівень виживання», — додав він.

Пенсії в Україні — останні новини

Кабінет міністрів визначив основні параметри індексації пенсій на 2026 рік. Уряд уже погодив основні показники перерахунку та завершує підготовку відповідного нормативного акту.

Від 1 березня виплати українцям буде підвищено на 12,1%, що перевищує індекс інфляції за попередній рік на 4%, повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

«Здійснення перерахунку буде від 1 березня. Наразі ми завершуємо підрахунки, саме розроблення нормативного акта, який буде подано на Кабмін, і всім пенсіонерам буде здійснено перерахунок» — зазначив Улютін.

Механізм індексації було визначено 2004 року Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Від 2005 року перерахунок здійснювали шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, але 2014 року підвищення пенсій було призупинено. 2017 року відбулася пенсійна реформа і норма закону щодо індексації пенсій була відновлена.

Крім пенсій за віком, в Україні існує система пільгових пенсій, яка дозволяє певним категоріям громадян вийти на відпочинок раніше встановленого загального віку. Це пов’язано з особливостями їхньої роботи, які можуть бути шкідливими для здоров’я або вимагати значних фізичних навантажень. Хто може отримати підвищену пенсію — читайте у новині.