Гетманцев заявив про затримку траншу МВФ і попередив про ризики для бюджетних виплат

Данило Гетманцев / © УНІАН

Україна не змогла вчасно увійти до нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Отримання критично важливих коштів для ЗСУ чи пенсій у першому кварталі 2026 року опинилося під великою загрозою.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю «Новини.LIVE».

Керівництво МВФ мало розглянути українське питання ще в січні, але засідання просто скасували. Причина банальна — Верховна Рада не ухвалила необхідні закони. Фонд вимагає конкретних кроків, а не обіцянок, тому без голосувань у сесійній залі траншів не буде.

«Наслідки можуть бути катастрофічними, — попереджає він. Йдеться про реальні гроші для людей. Під ударом опинилися соціальні виплати. Пенсіонери можуть не отримати кошти вчасно. Бюджетна стабільність тріщить по швах. Навіть виплати військовим тепер під загрозою».

Гетманцев підкреслює: затягування з законами — це прямий шлях до кризи. Держава ризикує залишитися з порожньою скарбницею в найважчий момент.

«Час спливає і якщо закони не ухвалять найближчим часом, фінансовий колапс стане реальністю», — додав він.

Нагадаємо, Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей на рівні персоналу щодо нової програми підтримки обсягом $8,2 млрд на чотири роки.

Про це повідомила премʼєр-міністерка країни Юлія Свириденко за підсумками роботи місії фонду на чолі з Гевіном Греєм, яка протягом тижня працювала в Києві. Остаточне рішення ще має ухвалити Рада виконавчих директорів МВФ.

Нова програма дозволить профінансувати критично важливі видатки та зберегти макрофінансову стабільність.

У межах переговорів Фонд підтвердив стійкість української економіки, яка продовжує працювати навіть в умовах ударів по енергетичній та інфраструктурній системах.

Кабінет міністрів також підготував проєкт державного бюджету на 2026 рік відповідно до рамки програми з акцентом н ефективність витрат.

«Угода охоплює низку фіскальних та монетарних заходів, спрямованих на закріплення програми. Вона має на меті підтримати макроекономічну стабільність, відновити „стійкість боргу та зовнішню життєздатність“, боротися з корупцією та вдосконалити систему державного управління», — йдеться у пресрелізі МВФ.