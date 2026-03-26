ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
1440
Час на прочитання
2 хв

Гетманцев заявив, що Україна на межі "фінансової катастрофи"

Політична криза у Верховній Раді гальмує ухвалення законів, необхідних для відновлення зовнішнього фінансування України, заявив Данило Гетьманцев.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Данило Гетманцев

Данило Гетманцев / © УНІАН

В Україні існує ризик фінансування видатків у квітні 2026 року через використання коштів, закладених у бюджеті на друге півріччя.

Про це під час виступу у Раді заявив Данило Гетманцев, очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів.

«Не ми вибрали цей час — нас обрав Господь і поклав на нас величезну відповідальність», — сказав він.

З його слів, Україні загрожує фінансова криза, якщо не буде вжито заходів для стабілізації економічної ситуації. Важливо, щоб уряд усвідомив масштаби проблеми і вживав необхідні заходи.

Криза у Верховній Раді — останні новини

Парламентська криза в Україні вже впливає на ухвалення рішень, необхідних для співпраці з Міжнародним валютним фондом та просування євроінтеграції. Водночас загрози зриву фінансування поки не підтверджено — ключова проблема полягає у внутрішній політичній ситуації.

Ситуація довкола співпраці України з Міжнародним валютним фондом останнім часом суттєво загострилася. За інформацією міжнародних медіа, Фонд занепокоєний затримками у виконанні умов програми фінансування на 8,1 млрд доларів. Йдеться зокрема про:

На закритій зустрічі з журналістами Зеленський заявив: «Народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт».

У самій Верховній Раді все частіше говорять про створення нової коаліції, вже з опозиційними фракціями. Наразі майже кожне засідання закінчується раніше терміну.

Дата публікації
Кількість переглядів
1440
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie