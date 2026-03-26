Гетманцев заявив, що Україна на межі "фінансової катастрофи"

Данило Гетманцев

В Україні існує ризик фінансування видатків у квітні 2026 року через використання коштів, закладених у бюджеті на друге півріччя.

Про це під час виступу у Раді заявив Данило Гетманцев, очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів.

«Не ми вибрали цей час — нас обрав Господь і поклав на нас величезну відповідальність», — сказав він.

З його слів, Україні загрожує фінансова криза, якщо не буде вжито заходів для стабілізації економічної ситуації. Важливо, щоб уряд усвідомив масштаби проблеми і вживав необхідні заходи.

Криза у Верховній Раді — останні новини

Парламентська криза в Україні вже впливає на ухвалення рішень, необхідних для співпраці з Міжнародним валютним фондом та просування євроінтеграції. Водночас загрози зриву фінансування поки не підтверджено — ключова проблема полягає у внутрішній політичній ситуації.

Ситуація довкола співпраці України з Міжнародним валютним фондом останнім часом суттєво загострилася. За інформацією міжнародних медіа, Фонд занепокоєний затримками у виконанні умов програми фінансування на 8,1 млрд доларів. Йдеться зокрема про:

скасування податкових пільг для імпорту дешевих посилок

можливе розширення бази оподаткування для ФОПів

інші зміни, спрямовані на збільшення бюджетних надходжень

На закритій зустрічі з журналістами Зеленський заявив: «Народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт».

У самій Верховній Раді все частіше говорять про створення нової коаліції, вже з опозиційними фракціями. Наразі майже кожне засідання закінчується раніше терміну.