Гетманцев закликав змінити прожитковий мінімум: "Важко уявити, що так можна жити"

В Україні слід переглянути прожитковий мінімум та споживчий кошик, адже нинішні стандарти датуються серединою 1990-х років і не відповідають реаліям життя.

Про це голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив в інтерв’ю для «Українських новин».

Нардеп наголосив на необхідності оновити споживчий кошик, який є основою для розрахунку прожиткового мінімуму.

Гетманцев заявив про неприпустимий розрив у пенсійних виплатах, де мінімальна пенсія становить 2,3 тис. грн, а максимальна — 390 тис. грн, що створює різницю у 165 разів.

Народний депутат вважає, що для вирішення цієї проблеми потрібно:

Відв’язати від прожиткового мінімуму нецільові виплати, зокрема зарплати суддів і прокурорів.

Переглянути споживчий кошик, який містить застарілі норми, як-от «демісезонна куртка для підлітка має служити 3 роки».

Встановити реальний прожитковий мінімум та прив’язати до нього мінімальні зарплати та пенсії.

Також, на думку Гетманцева, для підвищення соціальних стандартів необхідно вивести з тіні до 900 млрд грн, що дозволить покрити всі соціальні видатки країни.

У проєкті держбюджету-2025 не було заплановано збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Тобто, мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 000 грн, а прожитковий мінімум для працездатних громадян — на рівні 3 028 грн.