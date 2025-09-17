Гетманцев звинуватив українців у низьких пенсіях і зарплатах

Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев / © УНІАН

Реклама

Причиною низької зарплати вчителів і малих пенсій є ухилення від сплати податків. Україна щорічно недоотримує мільярди гривень саме через те, що значна частина населення уникає оподаткування, а окремі структури покривають ці порушення.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев в інтерв’ю Новини.LIVE.

«За рахунок поєднання „тіні“ та корупції, що є одним і тим самим, ми з вами є бідною країною. Навіть у мирний час ми були бідною країною, не говорячи вже про те, коли ми 60% видатків спрямовуємо на безпеку та оборону», — сказав політик.

Реклама

Данило Гетманцев заявив, що близько половини української економіки працює в тіні. Це означає, що податки з неї не надходять до бюджету, і йдеться приблизно про 900 мільярдів гривень.

Він також звернув увагу на становище вчителів, яких назвав найбільш соціально незахищеною категорією серед працівників бюджетної сфери. За словами Гетманцева, держава роками стабільно недооцінює педагогів, залишаючи їх без належного матеріального забезпечення та суспільної поваги.

Нині середня зарплата вчителя становить близько 15 тисяч гривень, тобто приблизно 350 доларів. Це менше, ніж у Молдові та в багатьох інших країнах світу.

Гетманцев підкреслив, що за таких умов педагоги змушені шукати додаткові джерела доходу, замість того, щоб повністю зосередитися на навчанні дітей. Крім того, така ситуація принижує їх, адже ставить у вкрай вразливе соціальне становище. Через це молодь, навіть здобувши педагогічну освіту, не поспішає йти працювати за фахом.

Реклама

На його переконання, якщо Україна не вкладатиме в розвиток і підтримку вчителів, це поставить під загрозу майбутнє всієї держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що згідно з новими прогнозами, мінімальний розмір пенсії зросте на 203 гривні та становитиме 2 564 грн замість нинішніх 2 361 грн. Максимальна пенсія, яку можуть отримувати українці (без урахування спеціальних пільгових категорій), зросте з нинішніх 23 610 грн до 25 640 грн.