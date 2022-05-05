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"Хибна стабільність": російські пропагандисти чи не вперше не збрехали про те, чому курс рубля зростає

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"Хибна стабільність": російські пропагандисти чи не вперше не збрехали про те, чому курс рубля зростає

Getty Images

Російські пропагандисти чи не вперше не збрехали про те, чому в РФ зростає курс рубля.

Вони визнали, що така тенденція з курсом рубля означає хибну стабільність. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО. 

Пропагандисти відзвітували, що фейковий курс зріс до 65 рублів за долар, проте одразу ж визнали, що це - хибна стабільність. 

"Пропаганда рф одразу надає дві причини такої ситуації: обмеження імпорту до рф, оскільки західні країни не можуть відмовитися від російських енергоресурсів, тому в рф і далі надходить валюта, а от імпорт до рф скоротився. Саме тому долар накопичується, а курс падає".  Та жорсткий валютний контроль "виведення капіталу обмежене, платежі іноземним контрагентам у валюті обмежені, експортери вимушені продавати 80% валюти. Це дозволяє скоротити попит на валюту і знизити курс", - наголосили у РНБО. 

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