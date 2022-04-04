Хоче фінансувати вбивства українців: Австрія не підтримає санкції ЄС щодо російського газу

Імпорт газу з Росії становить 80% поставок газу до Австрії.

Австрія не відмовиться від купівлі російського газу та не підтримає санкції Європейського союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Олександр Шалленберг, пише Bloomberg.

Шалленберг заявив, що ЄС нібито має інші можливості, щоб покарати Росію.

Bloomberg додає, що Австрія є одним із найбільших виробників зеленої енергії, на газ припадає приблизно чверть її потреб в енергії. Імпорт газу з Росії становить 80% поставок газу до Австрії.

Нагадаємо, найбільші імпортери скрапленого газу в Китаї намагаються в обхід санкцій придбати додаткові російські поставки, аби "зекономити".

Також Словаччина змінила своє попереднє рішення щодо оплати за газ в рублях. Країна відмовилася від такої вимоги РФ та буде платити в євро.