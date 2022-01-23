"Холодний душ": у МВФ повідомили, яким країнам загрожують серйозні наслідки через підвищення ставок у США

"Холодний душ": у МВФ повідомили, яким країнам загрожують серйозні наслідки через підвищення ставок у США

МВФ найбільше турбують країни з низьким доходом.

Очільниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що підвищення ставок у США може мати серйозні наслідки для країн із вищим рівнем боргу, номінованого в доларах.

Про це повідомляє CNBC.

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За її словами, підвищення процентних ставок Федеральним резервом США може "стати холодним душем" для і так слабкого економічного відновлення в деяких країнах. Тому, як уточнила Георгієва, "надзвичайно важливо", щоб ФРС чітко повідомляла про свої політичні плани, аби запобігти несподіванкам, оскільки вищі процентні ставки в Штатах можуть зробити обслуговування боргу в доларах дорожчим для країн.

Георгієва сказала, що повідомлення МВФ для країн з високим рівнем боргу в доларах є таким: "Дій зараз. Якщо ви можете продовжити термін погашення, будь ласка, зробіть це. Якщо у вас є невідповідності валюти, зараз саме час їх усунути".

Вона додала, що її найбільше турбують країни з низьким доходом і високим рівнем цього боргу, наголосивши, що дві третини зараз перебувають у "борговій кризі".

За її словами, у МВФ очікують, що відновлення світової економіки продовжиться, воно ”дещо втрачає імпульс”.

"2022 рік – це як переміщення смугою перешкод", – сказала Георгієва, враховуючи такі ризики, як зростання інфляції, пандемія та високий рівень боргу.

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