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Голова ДПС Кравченко: у квітні перевиконання надходжень до держбюджету становить 10 млрд грн
Державна податкова служба демонструє стабільне перевиконання плану надходжень. У квітні податкова перевиконала план із наповнення бюджету на понад 10 млрд грн.
Про це повідомив керівник ДПС Руслан Кравченко.
«У квітні, станом на 19:00 30.04.2025, ще +10,2 млрд грн. Чотири місяці завершили із солідним перевиконанням – на 46,2 млрд грн (+13,1% до плану Мінфіну).
У квітні до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло понад 83 млрд грн (+14% до плану, +37,2% до квітня 2024 року)», - повідомив Кравченко.
Головні показники квітня:
● ПДФО: 29,7 млрд грн (+18,6% до плану)
● ПДВ: 27,4 млрд грн (+6%)
● Податок на прибуток: 5,6 млрд грн (+77,5%)
● Акциз з вироблених та ввезених товарів: 15,7 млрд (+11,4%)
Відшкодування ПДВ:
Четвертий місяць позитивна динаміка. У квітні відшкодували 13 млрд грн. За січень-квітень сума становить понад 55 млрд грн (+24,2% до показника 2024 року).
Загалом податкова перевиконує план вже чотири місяці поспіль.
Показники січень-квітень 2025 року.
● Надходження: 398,2 млрд грн
● Перевиконання плану: +46,2 млрд грн
● Перевиконання показника січня-квітня 2024 року: +16,9%
«Накопичили суттєвий фінансовий резерв. Завдяки системній роботі, підвищенню добровільної сплати податків та покращенню адміністрування маємо додатковий обсяг для фінансування важливих видатків», - додав голова ДПС Кравченко.