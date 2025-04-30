Голова ДПС Кравченко: у квітні перевиконання надходжень до держбюджету становить 10 млрд грн

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Про це повідомив керівник ДПС Руслан Кравченко.

«У квітні, станом на 19:00 30.04.2025, ще +10,2 млрд грн. Чотири місяці завершили із солідним перевиконанням – на 46,2 млрд грн (+13,1% до плану Мінфіну).

У квітні до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло понад 83 млрд грн (+14% до плану, +37,2% до квітня 2024 року)», - повідомив Кравченко.

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Головні показники квітня:

● ПДФО: 29,7 млрд грн (+18,6% до плану)

● ПДВ: 27,4 млрд грн (+6%)

● Податок на прибуток: 5,6 млрд грн (+77,5%)

● Акциз з вироблених та ввезених товарів: 15,7 млрд (+11,4%)

Відшкодування ПДВ:

Четвертий місяць позитивна динаміка. У квітні відшкодували 13 млрд грн. За січень-квітень сума становить понад 55 млрд грн (+24,2% до показника 2024 року).

Загалом податкова перевиконує план вже чотири місяці поспіль.

Показники січень-квітень 2025 року.

● Надходження: 398,2 млрд грн

● Перевиконання плану: +46,2 млрд грн

● Перевиконання показника січня-квітня 2024 року: +16,9%

«Накопичили суттєвий фінансовий резерв. Завдяки системній роботі, підвищенню добровільної сплати податків та покращенню адміністрування маємо додатковий обсяг для фінансування важливих видатків», - додав голова ДПС Кравченко.