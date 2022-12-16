"Хороший результат": ЄС виділив Україні $18 млрд макрофінансової допомоги на наступний рік

Загалом ЄС у 2022 році виділив Україні €19,7 млрд фінансової допомоги.

Європейський Союз виділив Україні макрофінансову допомогу на наступний рік у розмірі 18 мільярдів євро..

Про це повідомили голова Євроради Шарль Мішель на прес-конференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі і президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні.

"Ми схвалили програму допомоги Україні на суму €18 млрд. ЄС дотримується свого слова", – сказав Мішель

"Є підтвердження макрофіну від Європейського Союзу для України на наступний рік. Обсяг – 18 мільярдів євро. Це хороший результат", – зазначив Зеленський.

Своєю чергою глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що ЄС у 2022 році виділив Україні €19,7 млрд фінансової допомоги. Вона запевнила, що Євросоюз продовжить підтримувати нашу країну так довго, як буде потрібно.

Раніше європейські ЗМІ писали, що вето на виділення Україні €18 млрд накладали Польща та Угорщина. Будапешт пішов на поступки в обмін на виділення субсидій самій Угорщині. Варшава, яка виступала проти ставки податку з прибутку великих корпорацій у вигляді 15%, теж підтримала Україну.

Нагадаємо, що Єврокомісія 14 грудня виплатила Україні третій і останній транш у розмірі 500 млн євро в межах пакета макрофінансової допомоги на 5 млрд євро.

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