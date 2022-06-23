Власники хотіли вивести гроші до Росії: на Кіровоградщині арештували майно фабрики

Власники хотіли вивести гроші до Росії: на Кіровоградщині арештували майно фабрики

У Кіровоградській області арештували майно однієї з фабрик.

Власники компанії хотіли вивести гроші до Росії.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

У поліції наголосили, що фабрика, яка виготовляє офісне устаткування та папір, перебуває під санкціями. Її власники хотіли вивести гроші до Росії.

"З метою унеможливлення відчуження майна у зв’язку із запровадженим санкціями та виведення коштів за межі України, у межах кримінального провадження за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури на майно та корпоративні права фабрики вартістю майже 36 млн грн було накладено арешт", - йдеться у повідомленні.

Триває слідство.

Нагадаємо, Велика Британія заборонила ввозити до Росії фунти стерлінгів.

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