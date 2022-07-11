На Вінниччині арештовано активи російського олігарха, який хотів вивезти продукцію під символікою Червоного Хреста

Керівники підприємства намагалися приховати від націоналізації готову продукцію й сировину, вивізши її на територію Одеської області під символікою Червоного Хреста.

На Вінниччині арештовано активи російської компанії на понад 2 млрд грн, яка спеціалізується на виготовленні побутової хімії і від початку повномасштабного вторгнення РФ намагалася вивести свої активи в інтересах російських власників.

Про це повідомляє СБУ.

Власник компанії – олігарх, який володіє косметичною корпорацією в РФ та є членом політичної партії «Единая Россия».

За даними Оpendatabot, власником ПРАТ "Вінницяпобутхім" є громадянин Російської Федерації Плесовських Володимир Олександрович.

Він такоє є генеральним директором та співвласником фірми "Невська Косметика". Станом на 2020 рік статки олігархи оцінювалися в 3,07 млрд рублів.

"Топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації готову продукцію й сировину, вивізши її на територію Одеської області. Для цього організували транспортування товару вантажівками з символікою Червоного Хреста без відповідних на те документів", - йдеться у повідомленні.

Судом арештовано корпоративні права – 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукцію і сировину на понад 500 млн грн.

Правоохоронцями проведено ряд обшуків, вилучено комп’ютерну техніку, серверне обладнання та інші документи. Опломбовано устаткування для виробництва побутової хімії та складські приміщення із сировиною та готовою продукцією вагою майже 5 тис тонн. Наразі вживаються заходи щодо передачі цих активів в управління АРМА, повідомляє Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, СБУ спіймала "на гарячому" жителя Львівщини, який нелегально переправляв чоловіків за кордон.

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