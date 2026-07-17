Бензин і дизель по 90 грн: експерт озвучив невтішний прогноз для водіїв

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Найближчим часом ціни на бензин та дизельне пальне в Україні можуть підскочити до 90 гривень за літр. Головною причиною потенційного цінового удару є гострий дефіцит готових нафтопродуктів на європейському ринку, від якого український роздріб залежить напряму.

Про це попередив паливний експерт Дмитро Льоушкін, передає «Київ 24».

За словами експерта, нинішня криза не пов’язана безпосередньо з вартістю сировини. Ціни на нафту залишаються відносно стабільними і тримаються в межах 80–90 доларів за барель.

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Головна проблема криється у критичній нестачі переробних потужностей та дефіциті саме готового пального в Європі.

Експерт пояснив, що європейський ринок втратив значну частину постачань із Росії, Білорусі, Казахстану, Індії та Туреччини.

«Раніше на ринок Європи постачалася Білорусь, постачала Росія, постачав Казахстан. Зараз, зокрема, завдяки нашим силам безпілотних систем цих постачань не відбулося», — каже Льоушкін.

Натомість попит пального додатково зріс у період жнив. Оскільки українські ціни залежать від європейських, подорожчання транслюватиметься і на наш ринок.

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«Тому спричинився досить суттєвий сплеск цін. І так як ми працюємо від ринкових цін Європи, оце транслюється на наш ринок», — підсумував експерт.

Раніше ми писали, що через здорожчання нафтопродуктів у Європі та падіння гривні на водіїв чекає неминуче переписування цінників на АЗС.

Нагадаємо, за останні тижні під атаками РФ опинилися вже понад 200 українських АЗС.

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