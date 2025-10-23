Готуйте гаманці: експерт пояснив, як відключення світла вдарять по цінах на продукти

Продукти / © pexels.com

Російські удари по енергосистемі України та неминучі відключення світла призведуть до суттєвого здорожчання базових продуктів. Аграрії попереджають: якщо світла не буде по 10-12 годин, цінники на овочі, м’ясо та «молочку» можуть зрости на 20-30%.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі програми «Ми-Україна».

Він пояснив, що агровиробники будуть змушені переходити на альтернативні джерела живлення.

«Якщо дивитися на умови роботи товаровиробників, то сьогодні ми говоримо про все те, що потребуватиме додаткового залучення електроенергії. Потрібно буде вкладати в альтернативні режими використання генераторів. Відповідно, це здорожчуватиме продукцію, яку вони зібрали», — пояснив він.

Фахівець навів конкретні приклади. Після збору врожаю зернові, зокрема кукурудзу, необхідно сушити, а потім зберігати на елеваторах. Усе це потребує стабільного живлення.

«Якщо немає світла і немає інших альтернатив, то, звичайно, генератори — це додаткові фінансові завантаження», — зазначив Марчук.

Така ж ситуація і з овочевою групою, яку якраз закладають на зберігання. Потужні підприємства використовують генератори на 100 кВт і більше, що «досить дорого в годину використання».

За розрахунками експерта, якщо світла не буде протягом 10-12 годин на добу, це може підняти цінники на продукцію в межах 20-30%.

Відключення електроенергії, за словами Марчука, стосуються абсолютно всього циклу виробництва м’ясної та молочної продукції.

«Ми говоримо про весь цикл… адже молочні товарні ферми, вони теж повною мірою залежні від електрики: від доїння молока, до перекачки його до охолоджувальних систем, далі зберігання в камерах охолоджувальних», — пояснив він.

Експерт підкреслив, що всі ці додаткові витрати на генератори зрештою будуть перекладені на кінцевого споживача. «Це все буде перекладатися на гаманці українців», — підсумував Марчук.

Нагадаємо, поки що ціни на картоплю в Україні тримаються стабільно, але з приходом холодів ситуація може змінитися. Експерти попереджають про можливий дефіцит популярного коренеплоду.