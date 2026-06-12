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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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84
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Готуйте гаманці: експерт прогнозує нову хвилю здорожчання продуктів в Україні

Дорогі нафтопродукти, на яких аграрії вже провели посівну, можуть вплинути на зростання цін на споживчі товари.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Продукти здорожчають

Продукти здорожчають / © Pixabay

Високі ціни на пальне можуть призвести до здорожчання продуктів харчування наприкінці літа та восени 2026 року. Найбільше це може позначитися на вартості базових товарів, зокрема цукру та гречки.

Про це в коментарі «РБК-Україна» повідомив директор консалтингової компанії «НафтоРинок» Олександр Сіренко.

«На цьому хороші новини закінчились і переходимо до реальності. Український ринок пального не захищений від зовнішніх чинників, таких як котирування», — сказав експерт.

Експерт вважає, що нинішня ситуація створює ризики для подальшого прискорення інфляції. За його даними, світові ціни на нафту залишаються значно вищими, ніж на початку року, а війна в Ірані триває.

Сіренко зазначив, що аграрії вже провели посівну за історично високими цінами на пальне, а збирати врожай також доведеться в умовах дорогого дизеля. Через це витрати виробників можуть зрости.

Він зазначив, що українцям варто бути готовими до подальшого зростання цін: «Це буде цукор, гречка і всі ті продукти, які ми бачимо в магазинах. Тому нас чекає інфляція і інші такі неприємні речі в економіці України».

Раніше аналітик та економіст Олексій Кущ попередив, що в Україні вже восени може розпочатися відчутне зростання цін на харчові продукти, яке максимально проявиться взимку. Головною причиною майбутнього стрибка є значне здорожчання собівартості виробництва для аграріїв.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
84
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