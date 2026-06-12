Готуйте гаманці: експерт прогнозує нову хвилю здорожчання продуктів в Україні

Продукти здорожчають / © Pixabay

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Високі ціни на пальне можуть призвести до здорожчання продуктів харчування наприкінці літа та восени 2026 року. Найбільше це може позначитися на вартості базових товарів, зокрема цукру та гречки.

Про це в коментарі «РБК-Україна» повідомив директор консалтингової компанії «НафтоРинок» Олександр Сіренко.

«На цьому хороші новини закінчились і переходимо до реальності. Український ринок пального не захищений від зовнішніх чинників, таких як котирування», — сказав експерт.

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Експерт вважає, що нинішня ситуація створює ризики для подальшого прискорення інфляції. За його даними, світові ціни на нафту залишаються значно вищими, ніж на початку року, а війна в Ірані триває.

Сіренко зазначив, що аграрії вже провели посівну за історично високими цінами на пальне, а збирати врожай також доведеться в умовах дорогого дизеля. Через це витрати виробників можуть зрости.

Він зазначив, що українцям варто бути готовими до подальшого зростання цін: «Це буде цукор, гречка і всі ті продукти, які ми бачимо в магазинах. Тому нас чекає інфляція і інші такі неприємні речі в економіці України».

Раніше аналітик та економіст Олексій Кущ попередив, що в Україні вже восени може розпочатися відчутне зростання цін на харчові продукти, яке максимально проявиться взимку. Головною причиною майбутнього стрибка є значне здорожчання собівартості виробництва для аграріїв.

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