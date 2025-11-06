ТСН у соціальних мережах

Готуйте гаманці: хліб здорожчає у два етапи

Зростання цін на хліб та хлібопродукти помітно сповільнилося, що стало можливим завдяки стабілізації цін на борошно протягом жовтня. Втім експерти попереджають: ситуація може змінитися найближчими місяцями.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Хліб здорожчає

Хліб здорожчає / © Pixabay

У найближчі місяці ціни на хліб поступово зростатимуть. Однак експерти не бачать сенсу робити запаси, адже цей продукт швидко псується.

Про це президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко повідомив у коментарі «Телеграфу».

Якщо поточні тенденції на підвищення цін збережуться, ціна на хліб зросте. Однак ситуація невизначена, і точно спрогнозувати межі цього зростання неможливо.

«Ми не виключаємо можливе зростання ціни хліба на 5% до Нового року», — сказав він.

З його слів, до Великодня 2026 року вартість хлібу може зрости вже на 10%. Однак ці цифри — орієнтовні, і ситуація може змінитись як на краще, так і на гірше.

«Виробники-пекарі відчувають значний фінансовий тиск, спричинений волатильністю закупівельних цін, підвищенням логістичних витрат та загальною нестабільністю сировинної бази», — додав Дученко.

Раніше в НБУ повідомили, що ціни на низку продуктів знизяться. Загалом інфляція знижується, зазначають у НБУ, проте фундаментальний ціновий тиск залишається стійким.

