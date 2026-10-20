В Україні стрімко подорожчають хліб, молочка та овочі / © www.freepik.com/free-photo

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Ціни на продукти в Україні до кінця осені підскочать до 10–20%. Найбільше здорожчають молочні продукти, овочі та хліб.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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"У цей період буде здорожчання у межах 10%, щодо деяких продуктів – до 20%. Ми будемо бачити зростання цін на молочну продукцію, на овочеву групу, яка буде закладатися на зберігання. Хліб частково ще до кінця року може піднятися до 6–10%", – зазначив експерт.

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Після завершення збору врожаю овочів Україна переходить на імпорт певних продуктів, що підвищує їхню вартість. Водночас з настанням холодів і скороченням світового дня все більше підприємств переходять на використання дизель-генераторів, зокрема, під час відключень світла.

"Ситуація з продуктами в осінньо-зимовий період часу загострюється. Перший фактор – природно-кліматичний, пов’язаний з тим, що значну кількість продукції ми не виробляємо, а зберігаємо, щось починаємо імпортувати. Відповідно це тягне за собою додаткові витрати", – пояснив Марчук.

Водночас посилені атаки на енергосистему України змушують сьогодні як виробників, так і переробників, і ритейл входити в систему альтернативного живлення, що дуже дорого. Ціни на паливо будуть перекладатися на кінцевого споживача.

Що подорожчало найбільше за роки війни

За роки повномасштабної війни в Україні найбільше подорожчали риба, вершкове масло та м’ясо. Абсолютним рекордсменом називають солоний оселедець. Його вартість зросла понад удвічі – на 115% (зі 108,82 грн до 233,51 грн/кг).

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Також пачка масла подорожчала на 91% (до 115,10 грн), свинячий ошийок — на 84% (до 324,72 грн/кг), куряче філе — на 78%, яйця — на 75%, хліб та молоко — понад 70%.

Водночас найповільніше зростала ціна на огірки. Вони додали в ціні 28% — із 63,04 грн до 80,60 грн за 1 кілограм, хоча їхня підсумкова вартість залишається сезонною.

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