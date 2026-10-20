ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
6
Час на прочитання
2 хв

Готуйте гаманці: ціни на які продукти восени вдарять по кишені найбільше

Продукти восени різко підскочать, деякі навіть до 20%. Експерти пояснюють, що найбільше ціни зростуть на молочні продукти, овочі та хліб.

Автор публікації
Фото автора: Олександра Садова Олександра Садова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
В Україні стрімко подорожчають хліб, молочка та овочі

В Україні стрімко подорожчають хліб, молочка та овочі / © www.freepik.com/free-photo

Ціни на продукти в Україні до кінця осені підскочать до 10–20%. Найбільше здорожчають молочні продукти, овочі та хліб.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"У цей період буде здорожчання у межах 10%, щодо деяких продуктів – до 20%. Ми будемо бачити зростання цін на молочну продукцію, на овочеву групу, яка буде закладатися на зберігання. Хліб частково ще до кінця року може піднятися до 6–10%", – зазначив експерт.

Після завершення збору врожаю овочів Україна переходить на імпорт певних продуктів, що підвищує їхню вартість. Водночас з настанням холодів і скороченням світового дня все більше підприємств переходять на використання дизель-генераторів, зокрема, під час відключень світла.

"Ситуація з продуктами в осінньо-зимовий період часу загострюється. Перший фактор – природно-кліматичний, пов’язаний з тим, що значну кількість продукції ми не виробляємо, а зберігаємо, щось починаємо імпортувати. Відповідно це тягне за собою додаткові витрати", – пояснив Марчук.

Водночас посилені атаки на енергосистему України змушують сьогодні як виробників, так і переробників, і ритейл входити в систему альтернативного живлення, що дуже дорого. Ціни на паливо будуть перекладатися на кінцевого споживача.

Що подорожчало найбільше за роки війни

За роки повномасштабної війни в Україні найбільше подорожчали риба, вершкове масло та м’ясо. Абсолютним рекордсменом називають солоний оселедець. Його вартість зросла понад удвічі – на 115% (зі 108,82 грн до 233,51 грн/кг).

Також пачка масла подорожчала на 91% (до 115,10 грн), свинячий ошийок — на 84% (до 324,72 грн/кг), куряче філе — на 78%, яйця — на 75%, хліб та молоко — понад 70%.

Водночас найповільніше зростала ціна на огірки. Вони додали в ціні 28% — із 63,04 грн до 80,60 грн за 1 кілограм, хоча їхня підсумкова вартість залишається сезонною.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie