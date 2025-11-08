- Дата публікації
Готуйте гаманці: українців попередили про різке зростання цін на продукти
У грудні, напередодні свят, в Україні здорожчають продукти харчування.
В Україні через відключення світла бізнес змушений активно використовувати генератори. В листопаді це не повинно сильно вплинути на вартість продуктів. Однак у грудні ціни зростуть.
Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів виданню «УНІАН», коли очікувати стрибка цін на продукти 2025 року.
Експерт зазначив, що суттєвіше ціни на продукти почнуть зростати вже в грудні.
«Грудень місяць — це період підготовки українців до Різдва. У нас з вами традиційно перед святами ростуть ціни. Основною причиною зростання цін в грудні місяці буде не стільки вартість зберігання, скільки збільшення попиту перед святами на продуктовий кошик», — сказав він.
Пендзин додав, що використання генераторів для зберігання продукції дасть додаткове зростання вартості продовольчих товарів в листопаді в межах 1,5%.
«Ціни зростатимуть в силу збільшення витрат на зберігання. Будуть блекаути, будуть переходити на генератори — відповідно, буде дорожче. Це буде давати якісь 1,5% зростання цін», — додав він.
Нагадаємо, аграрії попереджали: якщо світла не буде по 10-12 годин, цінники на овочі, м’ясо та молочку можуть зрости на 20-30%.