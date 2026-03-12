ТСН у соціальних мережах

Готуйте гаманці: в Україні ціни на молочку злетять

Відчутне здорожчання молока можливе ближче до Великодня, попереджає експерт.

Анастасія Павленко
Молочна продукція додасть у ціні

Молочна продукція додасть у ціні / © Credits

В Україні до кінця березня 2026 року зростуть ціни на молочну продукцію. Діапазон змін вартості — до 12%.

Про це повідомив аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Максима Гопка, пише «РБК-Україна».

На здорожчання впливають світові тенденції, витрати на пальне та скорочення поголів’я худоби в господарствах.

«Вплив витрати на логістику, зростання експорту, складноші у господарствах, зменшення поголів’я молочного стада відгукнуться на цінниках через деякий час», — зазначив він.

Станом на березень 2026 року середня вартість пляшки молока коливається в межах 60 гривень.

Ціни на продукти в Україні — останні новини

В Україні дорожчають овочі. Зокрема, ціни підскочили на популярний у споживачів огірок. Також зросла вартість моркви. Також здорожчав часник (115-125 грн/кг).

Серед овочів найбільше продають білокачанну капусту (10-12 грн/кг), і її пропозиція продовжує зростати. Частіше почали пропонувати цибулю (68-68 грн/кг) та картоплю (10-14 грн/кг), зокрема з’явилася молода картопля з Єгипту та українських теплиць півдня. У фруктовому сегменті лідирують яблука з України та Ірану, їхня пропозиція продовжує зростати (30-45 грн/кг).

Держстат своєю чергою повідомляв, що у лютому 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 1%, водночас найбільший стрибок вартості зафіксовано на овочі та тарифи мобільного зв’язку. Базова інфляція склала 0,7% та 7,0% відповідно.

