Готуйтеся до гіршого: у YASNO дали прогноз щодо відключень світла влітку

Прогнозувати графіки відключень на літній сезон наразі передчасно, проте енергетики закликають українців бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Дмитро Гулійчук
Чи будуть відключення влітку

Зараз дати точний прогноз щодо відключень світла влітку дуже важко, але в будь-якій ситуації готуватися краще до найгірших сценаріїв.

Про це заявив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко, передають Новини.LIVE.

«Я б не давав точних прогнозів — будуть чи не будуть (відключення — Ред.). Звісно, треба готуватися, що може щось статися. Але я не можу сказати точно, чи будуть відключення і скільки годин вони триватимуть. Нема сенсу це гадати, бо не знаємо, яка температура повітря буде влітку, які генераційні об’єкти будуть цілі. Подивимося, як складеться баланс», — сказав Коваленко.

Водночас він уточнив, що готуватися у будь-якому разі варто до найгірших сценаріїв.

Раніше голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко назвав умову, за якої Україна може пройти літо без відключень електроенергії.

Нагадаємо, що в четвер, 23 квітня, частина споживачів у семи областях України залишилася без електропостачання внаслідок російських атак на енергооб’єкти.

