"Готуйтеся, шукайте, де перезимувати": експерт налякав українців прогнозом на опалювальний сезон

Якщо пощастить, то захід України ще витримає: експерт дав тривожний прогноз на зиму

Реклама

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко налякав українців своєю порадою для жителів міст — шукати, де перезимувати.

Про це він сказав в ефірі «Новин.LIVE».

На його думку, зима для України може бути дуже складною.

Реклама

«У нас на сьогодні немає газу. У нас його не вистачає навіть той обсяг, про який говорили в Міненерго і в „Нафтогазі“, тому що вони говорили, що нам треба 13,2 мільярда (кубометрів — Ред.). За моїми особистими розрахунками, поки що 12,5 мільярда кубометрів ми можемо набрати. Але знову повертаюся до цифр. 13,2 мільярда, цифра, яку назвали наші можноволадці, це рівно та цифра, яка була у нас торік на 1 листопада. Цієї цифри, 13,2 мільярда, нам вистачило торік до 1 лютого. А від 1 лютого ми вже купували по 600, по 800 доларів», — розповідає голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Тому Попенко радить українцям — жителям міст — шукати, де краще перезимувати.

«Готуйтеся, будь ласка, до опалювального сезону. Ситуація (складна — Ред.) не тільки з забезпеченням енергетикою, а і з забезпеченням газом. Вони (росіяни — Ред.) вже розбили нам просто цілі вузли (газової інфраструктури — Ред.). Люди, готуйтеся. Шукайте собі місце, куди ви можете переїхати у разі низьких температур, у разі серйозних обстрілів. Якщо пощастить, то захід України ще витримає після обстрілів та буде більш-менш із газом і світлом. Але решті треба подумати, куди переїхати. Навіть у центральній Україні багато міст можуть залишитися без тепла, якщо буде дуже низька температура», — вважає голова Спілки споживачів комунальних послуг Попенко.

Він пояснив, що це означатиме.

Реклама

«Тобто обмежуватимуть подавання газу. Що означає низька температура? Це температура 12–14 градусів у приміщенні. Якщо на вулиці буде мінус 10, температура (у приміщенні — Ред.) опускається до нуля, до плюс 5», — каже експерт.

Попенко наголосив, що у великих містах неможливо децентралізувати опалення.

«Потрібно зрозуміти, що Київ — величезне місто. У ньому неможливо децентралізувати опалення. Це фізично неможливо», — додав він.

Раніше очільниця Міненерго розповіла, чи вистачить Україні газу взимку та чи будуть газові блекаути.

Реклама

Натомість колишній міністр енергетики Юрій Продан вважає, що цієї зими російські окупанти можуть посилити удари по газовій інфраструктурі, тому він теж радить, якщо хтось має змогу провести зиму за містом — краще це зробити.