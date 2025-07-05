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HR-директорку ДТЕК Семич визнано однією з найкращих HR-директорів України
Директорку з управління персоналом ДТЕК Олену Семич визнано однією з найкращих HR-директорів в Україні в 2025 році.
Про це свідчить рейтинг журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших».
Зазначається, що Семич посіла шосте місце в рейтингу найкращих HR-директорів України.
Вона отримала цю відзнаку за впровадження цифрового аналітичного профілю співробітника, а також запуск проєкту «PRO ветеран», що створює нові можливості для реінтеграції та розвитку ветеранів у робочому середовищі.
Окрім того, під її керівництвом реалізується масштабна HR-трансформація ДТЕК.
Також Семич відповідальна за стратегічний розвиток системи безперервного навчання та перекваліфікації.
Нагадаємо, минулого року ДТЕК Ріната Ахметова також було визнано одним з найкращих роботодавців України.