HR-директорку ДТЕК Семич визнано однією з найкращих HR-директорів України

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Про це свідчить рейтинг журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших».

Зазначається, що Семич посіла шосте місце в рейтингу найкращих HR-директорів України.

Вона отримала цю відзнаку за впровадження цифрового аналітичного профілю співробітника, а також запуск проєкту «PRO ветеран», що створює нові можливості для реінтеграції та розвитку ветеранів у робочому середовищі.

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Окрім того, під її керівництвом реалізується масштабна HR-трансформація ДТЕК.

Також Семич відповідальна за стратегічний розвиток системи безперервного навчання та перекваліфікації.

Нагадаємо, минулого року ДТЕК Ріната Ахметова також було визнано одним з найкращих роботодавців України.