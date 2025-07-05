ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

HR-директорку ДТЕК Семич визнано однією з найкращих HR-директорів України

Директорку з управління персоналом ДТЕК Олену Семич визнано однією з найкращих HR-директорів в Україні в 2025 році.

Про це свідчить рейтинг журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших».

Зазначається, що Семич посіла шосте місце в рейтингу найкращих HR-директорів України.

Вона отримала цю відзнаку за впровадження цифрового аналітичного профілю співробітника, а також запуск проєкту «PRO ветеран», що створює нові можливості для реінтеграції та розвитку ветеранів у робочому середовищі.

Окрім того, під її керівництвом реалізується масштабна HR-трансформація ДТЕК.

Також Семич відповідальна за стратегічний розвиток системи безперервного навчання та перекваліфікації.

Нагадаємо, минулого року ДТЕК Ріната Ахметова також було визнано одним з найкращих роботодавців України.

Дата публікації
Кількість переглядів
81
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie