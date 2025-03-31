Графіки подачі води можуть запровадити по всій Україні: нардеп назвав причину

Графіки відключення води / © Shutterstock

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Через борги графіки відключень води можуть з’являтися по всій Україні.

Про це заявив народний депутат від «Слуги народу» Богдан Кицак в ефірі «Новини.Live».

На думку нардепа, прецеденти з відключенням водопостачання, які зараз з’являється в Рівному, Франківську, далі можуть поширюватися по всій Україні.

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«Тому що рівень заборгованості, якщо ми сумуємо по всій Україні, він просто там нараховується на десятки мільярдів. Тому потрібно виходити з цієї ситуації. Чи ефективний цей вихід із ситуації — ну побачимо. Зараз буде всенародне невдоволення по прикладу Рівного, Франківська, потім в інших містах. Але разом з тим потрібно знаходити якесь ефективне рішення», — сказав Кицак.

Нагадаємо, що сьогодні у Рівному місцевий облводоканал попередив споживачів, що воду даватимуть по годинах. В Івано-Франківську також розглядають варіант подачі води погодинно.

Раніше ми писали, що в Україні за останній рік значно зросли ціни на житлово-комунальні послуги.

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