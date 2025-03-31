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Графіки подачі води можуть запровадити по всій Україні: нардеп назвав причину
Запровадження погодинного постачання води, про яке сьогодні говорили у Рівному та Франківську, може поширитися на всю країну.
Через борги графіки відключень води можуть з’являтися по всій Україні.
Про це заявив народний депутат від «Слуги народу» Богдан Кицак в ефірі «Новини.Live».
На думку нардепа, прецеденти з відключенням водопостачання, які зараз з’являється в Рівному, Франківську, далі можуть поширюватися по всій Україні.
«Тому що рівень заборгованості, якщо ми сумуємо по всій Україні, він просто там нараховується на десятки мільярдів. Тому потрібно виходити з цієї ситуації. Чи ефективний цей вихід із ситуації — ну побачимо. Зараз буде всенародне невдоволення по прикладу Рівного, Франківська, потім в інших містах. Але разом з тим потрібно знаходити якесь ефективне рішення», — сказав Кицак.
Нагадаємо, що сьогодні у Рівному місцевий облводоканал попередив споживачів, що воду даватимуть по годинах. В Івано-Франківську також розглядають варіант подачі води погодинно.
Раніше ми писали, що в Україні за останній рік значно зросли ціни на житлово-комунальні послуги.
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