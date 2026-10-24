Гречка по 100 грн за кілограм: чому дорожчає крупа та чи вистачить врожаю

За рік гречка здорожчала більш ніж вдвічі / © Pixabay

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Гречка в українських магазинах за рік здорожчала приблизно вдвічі, а в окремих торговельних мережах кілограм крупи коштує понад 100 грн. Причинами стали скорочення площ під посівами, зростання витрат аграріїв і невеликі перехідні запаси.

Про це повідомляє УНІАН.

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За даними моніторингу роздрібних цін, у вересні 2025 року кілограм гречки коштував близько 38 грн, а в середині вересня 2026-го — вже 109 грн.

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Восени ситуацію додатково ускладнили російські атаки на складську інфраструктуру торговельних мереж. Перебої змусили змінювати логістичні маршрути, що підвищило витрати на доставку. На тлі новин про можливі проблеми з постачанням покупці почали активніше запасатися крупою, посилюючи ажіотажний попит.

Керівник аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка зазначає, що в жовтні середня роздрібна ціна гречки становила 82–85 грн за кілограм. У вересні показник був на рівні близько 75 грн, тобто за місяць крупа здорожчала приблизно на 11–12%.

Зростання цін помітне і на гуртовому ринку. Станом на 9 жовтня тонна гречки коштувала близько 41 тис грн — на 21% більше, ніж місяцем раніше, і приблизно вдвічі дорожче, ніж рік тому.

Однією з головних причин подорожчання стало скорочення площ, відведених під гречку. За оцінкою УКАБ, цьогоріч вони становили близько 48,6 тис. га — приблизно на 17% менше, ніж роком раніше.

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Чи здешевшає гречка

Вартість крупи залежить не лише від завершення жнив, а й від обсягів урожаю, залишків попередніх сезонів, витрат на переробку та доставку, а також поведінки покупців.

За оцінкою УКАБ, обмежена пропозиція та зростання собівартості виробництва й надалі тиснутимуть на ринок. Міністерство аграрної політики, зі свого боку, очікує, що збільшення виробництва порівняно з минулим роком і скорочення споживання допоможуть збалансувати ситуацію.

Розбіжності в оцінках урожаю та запасів свідчать, що остаточна картина залежатиме від фактичних обсягів виробництва й попиту.

Раніше повідомлялося, що ціни на продукти в Україні до кінця осені підскочать до 10–20%. Найбільше здорожчають молочні продукти, овочі та хліб.

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Водночас посилені атаки на енергосистему України змушують сьогодні як виробників, так і переробників, і ритейл входити в систему альтернативного живлення, що дуже дорого. Ціни на паливо будуть перекладатися на кінцевого споживача.

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