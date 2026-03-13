Гречка вже на вагу золота: ціни пробили нову психологічну межу, а експерти говорять про дефіцит

Гречка здорожчала / © Pixabay

В Україні продовжує дорожчати гречана крупа — один із найпопулярніших продуктів у споживчому кошику. Станом на лютий 2026 року середня ціна на гречку вже перевищила 50 гривень за кілограм.

Про це повідомляє «Agronews».

За даними аналітиків, за останні 12 місяців гречка здорожчала майже на 28%. Зростання вартості відбувається поступово, але стабільно — ціни переглядають майже щомісяця.

Як змінювалися ціни на гречку

Здорожчання розпочалося ще навесні 2024 року. Тоді кілограм крупи коштував у середньому 26,36 грн.

Далі ціни зростали такими темпами:

грудень 2024 року — 35,19 грн/кг

грудень 2025 року — 44,88 грн/кг

січень 2026 року — 47,48 грн/кг

лютий 2026 року — 50,82 грн/кг

Додатковий тиск на ціни може створити ситуація з урожаєм. Виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий раніше заявляв, що на ринку може виникнути певний дефіцит цієї культури. Причиною стала низька врожайність минулого року, яка вплинула на обсяги пропозиції.

Аналітики наголошують, що тенденція до здорожчання триває вже майже два роки, і наразі немає чітких сигналів про її уповільнення.

Ціни на продукти в Україні — останні новини

В Україні дорожчають овочі. Зокрема, ціни підскочили на популярний у споживачів огірок. Також зросла вартість моркви. Також здорожчав часник (115-125 грн/кг).

Серед овочів найбільше продають білокачанну капусту (10-12 грн/кг), і її пропозиція продовжує зростати. Частіше почали пропонувати цибулю (68-68 грн/кг) та картоплю (10-14 грн/кг), зокрема з’явилася молода картопля з Єгипту та українських теплиць півдня. У фруктовому сегменті лідирують яблука з України та Ірану, їхня пропозиція продовжує зростати (30-45 грн/кг).

В Україні до кінця березня 2026 року зростуть ціни на молочну продукцію. Діапазон змін вартості — до 12%.

За даними експерта, на здорожчання впливають світові тенденції, витрати на пальне та скорочення поголів’я худоби в господарствах

Держстат своєю чергою повідомляв, що у лютому 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 1%, водночас найбільший стрибок вартості зафіксовано на овочі та тарифи мобільного зв’язку. Базова інфляція склала 0,7% та 7,0% відповідно.