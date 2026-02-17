ТСН у соціальних мережах

Громадян, які отримали 1000 Зеленського, просять зробити це якомога швидше

Зимова підтримка: власникам «тисячі» через Укрпошту встановили жорсткий дедлайн

Українців, які отримали державну допомогу в розмірі 1000 гривень через відділення Укрпошти, закликають максимально швидко використати ці кошти.

На те, щоб витратити гроші, залишилося зовсім мало часу — можливість розрахуватися ними для цієї категорії громадян діятиме лише до кінця лютого. Вже з 1 березня всі невикористані суми будуть анульовані та повернуті до бюджету.

Варто зауважити, що ті, хто оформлював виплату через застосунок «Дія», мають більше часу — їхні кошти будуть доступні до літа.

Згідно з даними укрпошти, за два місяці роботи програми було зафіксовано понад 4 мільйони транзакцій. Це означає, що люди активно користуються допомогою, часто розраховуючись за товари чи послуги невеликими частинами.

Загалом отримувачами виплат через поштові відділення стали 3,8 мільйона осіб. Близько половини з них подавали заявки особисто, а решті допомогу нарахували автоматично разом із пенсіями чи соцвиплатами. На сьогодні вже 80% цих людей повністю або частково витратили свої кошти.

Нагадаємо, що гроші можна спрямувати на:

  • оплату комунальних платежів;

  • придбання ліків;

  • купівлю товарів у відділеннях пошти;

  • передплату періодичних видань;

  • підтримку сил оборони україни.

Програма стала вагомою підтримкою для мешканців віддалених сіл, де пошта часто є єдиним доступним фінансовим сервісом.

