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"Грошей обмаль": у держбюджеті залишили кошти тільки на три напрямки — нардепка
В Україні відсьогодні фінансуватимуть лише три ключові напрямки — соціальні виплати, зарплати бюджетникам та утримання ЗСУ.
В Україні відсьогодні фінансують лише найважливіші статті державного бюджету через гострий дефіцит коштів.
Про це повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.
За її словами, фінансування з держбюджету наразі обмежене трьома критичними напрямками:
Соціальні видатки (виплати, пенсії та соціальна допомога);
Заробітні плати працівникам бюджетної сфери;
Утримання та забезпечення військовослужбовців.
«Грошей в бюджеті обмаль», — наголосила нардепка.
Смаглюк нагадала, які міжнародні вимоги найближчим часом має розглянути Верховна Рада, щоб отримати новий транш допомоги від європейських партнерів.
«Подивимось, що Верховна Рада наголосує завтра з міжнародних вимог: посилки, сек’ютеризація. SEPA (приєднання України до SEPA — єдиної зони платежів у євро — Ред.) в порядку денному немає», — зазначає депутатка.
Окремо вона висловилася щодо реєстру банківських рахунків і сейфів.
«Страшне, як бояться депутати невинного реєстру банківських рахунків і сейфів. Особливо з огляду на те, що всі в цій країні один про одного все знають, особливо, де гроші лежать і один за одним стежать», — підсумувала Василевська-Смаглюк.
Дефіцит бюджету: останні новини
Нагадаємо, під час виступу у Верховній Раді 1 вересня Сергій Корецький заявив, що уряд переходить у режим жорсткої економії.
Зауважимо, що саме 1 вересня Верховна Рада не змогла ухвалити два законопроєкти, що є умовою надання Україні третього траншу за програмою з МВФ ($0,7 млрд) та другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу (3,7 млрд євро).
За даними ЗМІ, Зеленський був вражений після доповіді Корецького про дефіцит бюджету і «телефонував депутатам з криками».
10 вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна опинилася на межі через брак коштів у бюджеті.
Раніше повідомлялося, що в державному бюджеті України бракує майже трильйона гривень навіть на нинішні виплати військовослужбовцям.
Також повідомлялося, що дефіцит бюджету на армію становить $27 млрд. Міноборони використало ті кошти, які були закладені в бюджет до кінця цього року.
У понеділок, 14 вересня, прем’єр-міністр Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами України близька до критичної.