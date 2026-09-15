Грошей у бюджеті обмаль: в Україні обмежили видатки та готують нові голосування у Раді

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В Україні відсьогодні фінансують лише найважливіші статті державного бюджету через гострий дефіцит коштів.

Про це повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

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За її словами, фінансування з держбюджету наразі обмежене трьома критичними напрямками:

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Соціальні видатки (виплати, пенсії та соціальна допомога);

Заробітні плати працівникам бюджетної сфери;

Утримання та забезпечення військовослужбовців.

«Грошей в бюджеті обмаль», — наголосила нардепка.

Смаглюк нагадала, які міжнародні вимоги найближчим часом має розглянути Верховна Рада, щоб отримати новий транш допомоги від європейських партнерів.

«Подивимось, що Верховна Рада наголосує завтра з міжнародних вимог: посилки, сек’ютеризація. SEPA (приєднання України до SEPA — єдиної зони платежів у євро — Ред.) в порядку денному немає», — зазначає депутатка.

Окремо вона висловилася щодо реєстру банківських рахунків і сейфів.

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«Страшне, як бояться депутати невинного реєстру банківських рахунків і сейфів. Особливо з огляду на те, що всі в цій країні один про одного все знають, особливо, де гроші лежать і один за одним стежать», — підсумувала Василевська-Смаглюк.

Дефіцит бюджету: останні новини

Нагадаємо, під час виступу у Верховній Раді 1 вересня Сергій Корецький заявив, що уряд переходить у режим жорсткої економії.

Зауважимо, що саме 1 вересня Верховна Рада не змогла ухвалити два законопроєкти, що є умовою надання Україні третього траншу за програмою з МВФ ($0,7 млрд) та другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу (3,7 млрд євро).

За даними ЗМІ, Зеленський був вражений після доповіді Корецького про дефіцит бюджету і «телефонував депутатам з криками».

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10 вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна опинилася на межі через брак коштів у бюджеті.

Раніше повідомлялося, що в державному бюджеті України бракує майже трильйона гривень навіть на нинішні виплати військовослужбовцям.

Також повідомлялося, що дефіцит бюджету на армію становить $27 млрд. Міноборони використало ті кошти, які були закладені в бюджет до кінця цього року.

У понеділок, 14 вересня, прем’єр-міністр Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами України близька до критичної.

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