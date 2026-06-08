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Гроші анулюють: невикористані кошти можуть "списати" з карток українців — про що йдеться
У програмі «Скринінг здоров’я 40+» з’явилося важливе правило щодо коштів.
В Україні спростили механізм участі в державній програмі «Скринінг здоров’я 40+». Тепер людям віком від 40 років більше не потрібно чекати на певну дату після дня народження, щоб подати заявку на проходження обстеження.
Про це повідомили в МОЗ.
Як тепер подати заявку
Відтепер українці та українки, яким уже виповнилося 40 років, можуть оформити участь у будь-який зручний час через застосунок «Дія» та в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Після зарахування коштів учасники програми матимуть два місяці для проходження обстеження у медичному закладі.
Якщо гроші не будуть використані у встановлений термін, вони автоматично повернуться до державного бюджету.
Водночас для тих, хто отримав кошти до 1 травня 2026 року, діє окремий перехідний період. Використати їх можна до 30 червня 2026-го.
Що входить у «Скринінг здоров’я 40+»
Програма передбачає базові медичні обстеження, які допомагають:
виявити серцево-судинні захворювання;
контролювати ризики розвитку діабету;
оцінити стан ментального здоров’я;
вчасно помітити проблеми зі здоров’ям.
Скільки українців уже скористалося програмою
За даними організаторів, від початку дії програми:
понад 55 тисяч людей уже пройшли скринінг;
понад 500 тисяч українців подали заявки на участь.
Наразі пройти обстеження можна в понад 2050 медичних закладах по всій Україні.
Учасникам нагадують, що регулярні профілактичні обстеження допомагають вчасно виявляти небезпечні захворювання та підвищують шанси на ефективне лікування.