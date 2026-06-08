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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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898
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Гроші анулюють: невикористані кошти можуть "списати" з карток українців — про що йдеться

У програмі «Скринінг здоров’я 40+» з’явилося важливе правило щодо коштів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Гроші анулюють: невикористані кошти можуть "списати" з карток українців — про що йдеться

Банківська картка / © Фото з відкритих джерел

В Україні спростили механізм участі в державній програмі «Скринінг здоров’я 40+». Тепер людям віком від 40 років більше не потрібно чекати на певну дату після дня народження, щоб подати заявку на проходження обстеження.

Про це повідомили в МОЗ.

Як тепер подати заявку

Відтепер українці та українки, яким уже виповнилося 40 років, можуть оформити участь у будь-який зручний час через застосунок «Дія» та в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Після зарахування коштів учасники програми матимуть два місяці для проходження обстеження у медичному закладі.

Якщо гроші не будуть використані у встановлений термін, вони автоматично повернуться до державного бюджету.

Водночас для тих, хто отримав кошти до 1 травня 2026 року, діє окремий перехідний період. Використати їх можна до 30 червня 2026-го.

Що входить у «Скринінг здоров’я 40+»

Програма передбачає базові медичні обстеження, які допомагають:

  • виявити серцево-судинні захворювання;

  • контролювати ризики розвитку діабету;

  • оцінити стан ментального здоров’я;

  • вчасно помітити проблеми зі здоров’ям.

Скільки українців уже скористалося програмою

За даними організаторів, від початку дії програми:

  • понад 55 тисяч людей уже пройшли скринінг;

  • понад 500 тисяч українців подали заявки на участь.

Наразі пройти обстеження можна в понад 2050 медичних закладах по всій Україні.

Учасникам нагадують, що регулярні профілактичні обстеження допомагають вчасно виявляти небезпечні захворювання та підвищують шанси на ефективне лікування.

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Дата публікації
Кількість переглядів
898
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