Гроші на дітей змусять повернути: кого це стосується

Деяких українців можуть змусити повертати виплати від держави / © iStock

Деякі українські родини, які отримували державну допомогу на дітей, можуть зіткнутися з неприємною ситуацією — вже виплачені кошти доведеться повернути.

У Пенсійному фонді України пояснили, у яких випадках це може статися.

Повернути державні гроші можуть зобов’язати тих, хто не повідомив про зміну майнового стану — наприклад, придбання нерухомості, авто або суттєве підвищення доходів. Особливо це стосується багатодітних сімей, де один із батьків влаштувався на високооплачувану роботу, але не задекларував цього.

Також підставою для припинення виплат є переїзд без повідомлення органів соцзахисту або втрата статусу багатодітної родини

У законодавстві визначено понад 10 ситуацій, у яких соціальні виплати можуть бути не лише припинені, а й визнані недійсними.

Серед них:

позбавлення отримувача батьківських прав

витрата коштів не за призначенням (дитина не забезпечена)

дитину вилучили з родини, навіть без юридичного позбавлення прав

оформлення дитини на цілодобове утримання до інтернату чи пансіону

дитина перебуває на повному державному забезпеченні

батьків або опікуна засуджено до ув’язнення

отримувач або дитина померли

родина сама подала заяву на припинення допомоги

Якщо органи соцзахисту виявляють, що допомогу було виплачено безпідставно, вони надсилають повідомлення про суму до повернення.

Надалі діють за трьома сценаріями:

Добровільне повернення — отримувач самостійно віддає кошти

Автоматичне вирахування — зменшення щомісячної допомоги на 20% до повного погашення

Примусове стягнення — через суд і виконавчу службу

Раніше повідомлялося про те, що вагітні непрацюючі жінки, жінки, які не застраховані, а також певні категорії військовослужбовців, студенток і жінок, звільнених через ліквідацію підприємства, мають право на державну допомогу у разі вагітності та пологів.