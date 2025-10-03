- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 224
- Час на прочитання
- 1 хв
Гроші на дрова — хто з українців отримає 8 тисяч гривень
Надання грошової допомоги у 8 тисяч гривень на дрова та вугілля стартуватиме після завершення виплат міжнародними фондами у листопаді — грудні 2025 року.
В Україні багато громадян досі використовують дрова для обігріву свого будинку. Водночас деякі верстви населення не можуть дозволити собі придбати паливо в кількості, потрібній для спокійного проходження холодної пори року. Особливо люди, що живуть у прифронтових областях.
Тому українці з прифронтових регіонів зможуть зареєструватися у програмі грошової допомоги, запровадженої урядом для підтримки під час опалювального сезону 2025-2026.
За інформацією уряду, розмір грошової допомоги на тверде паливо становитиме 8 тисяч гривень. Програма стартує після того, як завершаться виплати міжнародними організаціями у листопаді-грудні 2025 року.
Відповідною допомогою зможуть скористатися громадяни, які підпадають одночасно під кілька умов:
У громадян є офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО)
Не змогли отримати допомогу від міжнародних організацій, зокрема у прифронтових регіонах
Раніше повідомлялося, що уряд готує підвищення зарплат для бюджетників. Згідно з планом, її місячний розмір зросте до 8 647 гривень. Відповідно, відбудеться й підвищення погодинної мінімальної оплати праці — вона становитиме 52 гривні за годину, що на 4 гривні більше, ніж нинішні 48 гривень за годину.