Деякі українці можуть отримати гроші на купівлю дров

В Україні багато громадян досі використовують дрова для обігріву свого будинку. Водночас деякі верстви населення не можуть дозволити собі придбати паливо в кількості, потрібній для спокійного проходження холодної пори року. Особливо люди, що живуть у прифронтових областях.

Тому українці з прифронтових регіонів зможуть зареєструватися у програмі грошової допомоги, запровадженої урядом для підтримки під час опалювального сезону 2025-2026.

За інформацією уряду, розмір грошової допомоги на тверде паливо становитиме 8 тисяч гривень. Програма стартує після того, як завершаться виплати міжнародними організаціями у листопаді-грудні 2025 року.

Відповідною допомогою зможуть скористатися громадяни, які підпадають одночасно під кілька умов:

У громадян є офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО)

Не змогли отримати допомогу від міжнародних організацій, зокрема у прифронтових регіонах

