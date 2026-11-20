Виплати для військових / © Міністерство оборони

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Військовослужбовці, які звільняються зі служби, мають право на грошову компенсацію за всі невикористані дні відпусток, передбачених законодавством, зокрема за попередні роки служби.

У Міністерстві оборони України роз’яснили, за які саме відпустки належать виплати, як розраховують їхній розмір та що необхідно перевірити перед звільненням.

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За які невикористані відпустки виплачують компенсацію

Компенсація передбачена за кілька видів відпусток. Насамперед ідеться про щорічну основну відпустку, тривалість якої залежить від вислуги років:

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до 10 років служби — 30 календарних днів;

від 10 до 15 років — 35 днів;

від 15 до 20 років — 40 днів;

понад 20 років — 45 днів.

Також військовослужбовці можуть отримати компенсацію за невикористану щорічну додаткову відпустку за особливі умови служби, тривалість якої може становити до 15 календарних днів залежно від часу проходження служби у відповідних умовах.

До переліку входять і додаткові відпустки для військових, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, а також відпустка тривалістю 14 календарних днів на рік для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

У Міноборони уточнили, що під час воєнного стану додаткову відпустку за законом про статус ветеранів війни можуть надати з дозволу командира військової частини. Якщо військовослужбовець не використав належні йому дні, під час звільнення за них також передбачена компенсація.

Як розраховують суму виплати

Кількість днів щорічної основної відпустки за рік звільнення зазвичай визначають пропорційно часу служби: за кожен повний місяць враховують одну дванадцяту річної тривалості відпустки. Від отриманої кількості віднімають дні, які військовослужбовець уже використав.

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Для окремих підстав звільнення передбачено виплату компенсації за повну річну тривалість основної відпустки. Це стосується звільнення за віком, станом здоров’я, через скорочення штатів або проведення організаційних заходів, а також деяких інших визначених законом підстав.

Окремо враховують невикористані дні за попередні роки служби. При цьому обмеження у 90 календарних днів, яке стосується об’єднаної основної відпустки, не обмежує кількість днів, за які військовий може отримати компенсацію.

У ЗСУ суму виплати обчислюють на підставі грошового забезпечення за останньою займаною штатною посадою. До розрахунку включають посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років та щомісячні додаткові види грошового забезпечення, крім винагород.

Місячну суму такого забезпечення ділять на 30, а отриманий результат множать на кількість днів невикористаної відпустки, за які належить компенсація.

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Що потрібно перевірити перед звільненням

У Міноборони радять військовослужбовцям звернутися до стройової частини та уточнити кількість невикористаних днів основної відпустки за кожен рік служби. Ці дані варто звірити з витягами з наказів, відпускними квитками та іншими документами.

Також необхідно перевірити, чи має військова частина підтвердження права на додаткові відпустки. Зокрема, мобілізованим військовим рекомендують переконатися, що в документах зафіксовано набуття статусу учасника бойових дій та дату його отримання.

Щоб врахували невикористані дні додаткової відпустки як учаснику бойових дій, можна подати рапорт із копією відповідного посвідчення. Аналогічно слід підтвердити право на інші види додаткових відпусток.

Фінансова служба проводить розрахунок після отримання наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу або витягу з нього, де зазначена кількість днів, що підлягають компенсації. Після цього варто уточнити суму нарахованої виплати.

Якщо виявлено розбіжності в кількості днів або розмірі компенсації, військовослужбовець може подати рапорт із проханням перевірити дані та провести перерахунок.

Чи можна отримати компенсацію, не звільняючись зі служби

Сам факт наявності невикористаних днів відпустки не дає права вимагати грошову компенсацію під час продовження військової служби. За загальним правилом таку виплату здійснюють у рік звільнення.

Право на компенсацію за невикористані дні відпусток також виникає в разі загибелі або смерті військовослужбовця.

У такому випадку гроші виплачують особам, визначеним у особистому розпорядженні військовослужбовця на випадок полону, відповідно до зазначених там часток. Якщо такого розпорядження немає, отримувачів визначають відповідно до законодавства про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей. За відсутності осіб, які мають право на виплату, компенсація входить до складу спадщини.

Члени сім’ї або інші уповноважені особи мають подати заяву на ім’я командира військової частини, де служив загиблий або померлий військовослужбовець. До неї додають документи, що посвідчують особу заявника, підтверджують смерть військового та право на отримання коштів, а також зазначають банківський рахунок у форматі IBAN.

Командир має ухвалити рішення про виплату або відмову протягом 15 днів після подання заяви. У разі відмови заявнику повинні письмово повідомити її причини. Таке рішення можна оскаржити в суді.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України спрямував додаткові 60 млрд грн на потреби Сил оборони. Більшу частину коштів, а саме 43,5 млрд грн, скерують на виплати військовослужбовцям і підтримку їхніх родин. Ще 16,6 млрд грн використають для закупівлі озброєння та забезпечення військових.

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