Грошова допомога до Дня Незалежності 2025 року УБД та іншим категоріям громадян: хто та як може отримати, розмір виплат

Виплати до Дня Незалежності

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Щороку, напередодні Дня Незалежності, держава надає разову грошову допомогу певним категоріям громадян, у тому числі учаникам бойових дій. Це право гарантоване Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Розміри виплат у 2025 році, хто може отримати

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, розміри разової грошової допомоги у 2025 році встановлені наступним чином:

Учасники бойових дій (УБД) та постраждалі учасники Революції Гідності, а також колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання (ті, кому на момент ув’язнення не виповнилося 18 років), включно з дітьми, народженими в таких місцях, отримають по 1000 гривень.

Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання (визнані особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин) отримають: I групи — 3100 гривень; II групи — 2900 гривень; III групи — 2700 гривень.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають — 3100 гривень.

Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (статус яких встановлено згідно з пунктом 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), а також члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни (які не одружилися вдруге), та дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань (визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге) отримають по 650 гривень.

Учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-сосоціалістичним режимом у тилу ворога — по 450 гривень.

Як отримати виплату у 2025 році

Процедура отримання допомоги залежить від вашого поточного статусу.

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1. Для чинних військовослужбовців:

Якщо ви продовжуєте нести службу, виплату буде нараховано за місцем вашої служби. Військові частини самостійно формують списки військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій, та подають заявки на отримання коштів. Вам не потрібно подавати окрему заяву.

2. Для пенсіонерів:

Учасникам бойових дій, які вже є пенсіонерами, грошова допомога буде нарахована автоматично. Ви отримаєте її разом зі своєю пенсією у серпні. Це означає, що вам також не потрібно вживати жодних додаткових дій.

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3. Для цивільних осіб (які не є військовослужбовцями чи пенсіонерами):

Якщо ви маєте статус УБД, але не належите до згаданих категорій, вам необхідно до 1 серпня 2025 року подати відповідну заяву до територіального органу Пенсійного фонду України.

Існує кілька зручних способів подачі заяви:

Особисто. Ви можете звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за вашим задекларованим/зареєстрованим місцем проживання чи перебування. Не забудьте взяти з собою необхідні документи, що підтверджують ваш статус.

Поштою. Заяву можна надіслати листом на адресу територіального органу Пенсійного фонду України. Рекомендується надсилати рекомендованим листом з повідомленням про вручення, щоб мати підтвердження відправки.

Онлайн. Це найсучасніший і найзручніший спосіб. Ви можете подати заяву через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього вам знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП). На сайті ПФУ доступна детальна інструкція, яка допоможе вам крок за кроком пройти весь процес.