Грошова допомога українським родинам: кому дадуть понад 17 тисяч

Реклама

У Полтавській області стартувала програма одноразової грошової допомоги для родин із дітьми, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії. Підтримка надається в межах співпраці Полтавської обласної військової адміністрації та UNICEF.

Як повідомили в місцевих органах соцзахисту, розмір виплати становить 40 доларів США у гривневому еквіваленті за курсом НБУ. Наразі це близько 17 500 гривень на одну родину.

Які документи потрібні

Для оформлення виплати представник родини має надати:

Реклама

заяву на отримання допомоги

документи, що посвідчують особу

свідоцтво про народження дитини

довідку або витяг про місце проживання

податковий номер

реквізити банківського рахунку у форматі IBAN

У разі загибелі члена сім’ї додатково необхідно подати свідоцтво про смерть та документи, що підтверджують родинні зв’язки.

Нагадаємо, в Україні поки що не планують скорочувати базові соціальні виплати, хоча для окремих категорій громадян такі зміни теоретично можливі, але лише за умови перегляду підходів до надання допомоги.

Новини партнерів