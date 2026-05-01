ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
1 хв

Грошова допомога українським родинам: кому дадуть понад 17 тисяч

(UNICEF) навесні 2026 року планує фінансово підтримати українські родини з дітьми, що постраждали від російської агресії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
У рамках програми в одному з регіонів можна буде отримати грошову допомогу

У Полтавській області стартувала програма одноразової грошової допомоги для родин із дітьми, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії. Підтримка надається в межах співпраці Полтавської обласної військової адміністрації та UNICEF.

Як повідомили в місцевих органах соцзахисту, розмір виплати становить 40 доларів США у гривневому еквіваленті за курсом НБУ. Наразі це близько 17 500 гривень на одну родину.

Які документи потрібні

Для оформлення виплати представник родини має надати:

  • заяву на отримання допомоги

  • документи, що посвідчують особу

  • свідоцтво про народження дитини

  • довідку або витяг про місце проживання

  • податковий номер

  • реквізити банківського рахунку у форматі IBAN

У разі загибелі члена сім’ї додатково необхідно подати свідоцтво про смерть та документи, що підтверджують родинні зв’язки.

Нагадаємо, в Україні поки що не планують скорочувати базові соціальні виплати, хоча для окремих категорій громадян такі зміни теоретично можливі, але лише за умови перегляду підходів до надання допомоги.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
13
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie