Грошова допомога українським родинам: кому дадуть понад 17 тисяч
(UNICEF) навесні 2026 року планує фінансово підтримати українські родини з дітьми, що постраждали від російської агресії.
У Полтавській області стартувала програма одноразової грошової допомоги для родин із дітьми, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії. Підтримка надається в межах співпраці Полтавської обласної військової адміністрації та UNICEF.
Як повідомили в місцевих органах соцзахисту, розмір виплати становить 40 доларів США у гривневому еквіваленті за курсом НБУ. Наразі це близько 17 500 гривень на одну родину.
Які документи потрібні
Для оформлення виплати представник родини має надати:
заяву на отримання допомоги
документи, що посвідчують особу
свідоцтво про народження дитини
довідку або витяг про місце проживання
податковий номер
реквізити банківського рахунку у форматі IBAN
У разі загибелі члена сім’ї додатково необхідно подати свідоцтво про смерть та документи, що підтверджують родинні зв’язки.
Нагадаємо, в Україні поки що не планують скорочувати базові соціальні виплати, хоча для окремих категорій громадян такі зміни теоретично можливі, але лише за умови перегляду підходів до надання допомоги.