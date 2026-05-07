Грошові операції "ожили": українці почали нести більше готівки до банків

У першому кварталі 2026 року обсяги готівкових операцій в українських банках зросли. Надходження готівки до банківських кас у січні–березні склали 749,8 млрд грн, що на 5,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це свідчать дані НБУ.

Водночас обсяг видавання готівки становив 747,5 млрд грн, що на 6,3% більше у річному вимірі, хоча й дещо менше за обсяг надходжень.

Зростання надходжень у банківських касах пояснюють підвищенням зарплат у бюджетній сфері та пенсій, а також пожвавленням економічної активності у березні на тлі стабілізації енергосистеми та сталого споживчого попиту.

Водночас збільшення обсягів видавання готівки пов’язують із безпековими ризиками — зокрема, інтенсивнішими повітряними атаками, пошкодженням інфраструктури та тривалими відключеннями електроенергії.

Традиційно найбільші обсяги готівки з кас банки видавали для:

операцій клієнтів з використанням платіжних карток — 86%

придбання іноземної валюти в клієнтів — 4,1%

підкріплення операторів поштового зв’язку — 3,4%

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків, як і раніше, були:

торговельна виручка — 30,3%

операції клієнтів з використанням платіжних карток — 27%

надходження від продажу іноземної валюти — 17,8%

виручка від усіх видів послуг — 12,1%

Нагадаємо, в Україні дрібні паперові гривні зразків 2003–2007 років офіційно припинили бути засобом платежу. Відтепер торговельні мережі, банки та інші установи не приймають ці купюри для розрахунків. Регулятор проводить заміну застарілих грошей на монети та банкноти з сучасними елементами захисту.

