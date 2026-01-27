Григорій Козловський - почесний президент, засновник ФК "Рух"(Львів)

У Центрі дитячої медицини «Охматдит» наголошують, що така участь є не просто благодійністю, а реальним внеском у розвиток сучасної медицини та покращення умов лікування маленьких пацієнтів.

Мільйонні внески та оновлення шпиталю

Співпраця Григорія Козловського з медичними закладами має системний характер. Лише за березень 2025 року сума допомоги «Охматдиту» сягнула 3 мільйонів гривень. Зокрема, черговий транш у розмірі 1 мільйона гривень був спрямований на:

Проведення термінових оновлювальних робіт;

Ремонт внутрішніх приміщень шпиталю;

Створення комфортних та сучасних умов для перебування дітей.

«Допомога дитячій лікарні — це не благодійність, це наш обов’язок перед майбутнім. Ми не просто ремонтуємо стіни, ми будуємо фундамент здорової нації. Кожна гривня, вкладена в «Охматдит», — це врятована усмішка дитини, яка завтра будуватиме нову Україну. Медицина не може чекати «кращих часів». Дітям допомога потрібна вже сьогодні, і ми забезпечимо її стільки, скільки буде потрібно» – зазначив Григорій Козловський.

Григорій Козловський: інвестиції у майбутнє та визнання

Для Григорія Козловського та Emily Resort підтримка медицини є довгостроковою стратегією. Бізнесмен переконаний, що допомога дітям та воїнам сьогодні — це запорука перемоги та успішного майбутнього країни.

Завдяки своїй активній позиції та масштабним проєктам, Григорій Петрович Козловський увійшов до рейтингу «Топ гучних справ року» за версією всеукраїнського порталу «Інформатор Україна». Він опинився у списку осіб, які формували українську реальність у 2025 році, поруч із такими постатями, як Рінат Ахметов, Кирило Буданов та Олександр Свіщов.

Цей рейтинг об’єднав представників бізнесу, спорту, культури та медицини, чия діяльність стала ключовою для життєдіяльності країни в умовах війни.