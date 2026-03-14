Національний банк України лише за один тиждень продав на міжбанківському ринку понад мільярд доларів, намагаючись стримати валютні коливання. Попри це гривня продовжує слабшати, а курс долара та євро оновлює нові максимуми.

Про це пише видання «Мінфін».

За даними регулятора, протягом робочого тижня з 9 по 13 березня НБУ реалізував на міжбанківському валютному ринку 1037,32 млн доларів.

Видання зазначає, що при цьому показово, що за цей період Національний банк не придбав на ринку жодного долара. Фактично йдеться про односторонню підтримку валютного ринку за рахунок резервів.

Загалом від початку 2026 року НБУ вже витратив на інтервенції понад 8,3 млрд доларів. Ці кошти використовують для покриття структурного дефіциту валюти та стабілізації курсу.

Чому гривня продовжує втрачати позиції

Попри значні валютні вливання, національна валюта продовжує дешевшати.

Якщо на початку року офіційний курс долара становив 42,30 гривні, то станом на 14 березня він зріс до 44,16 гривні. Таким чином гривня втратила майже 2 гривні лише за кілька місяців.

Подібна тенденція спостерігається і щодо європейської валюти. За цей період курс євро зріс з 49,80 до 50,95 гривні, впевнено закріпившись вище психологічної позначки у 50 гривень.

Проте, голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що падіння гривні не можна пояснювати війною на Близькому Сході.

За його словами, Національний банк має достатні інструменти для стабілізації ситуації на валютному ринку, адже золотовалютні резерви України перебувають на рекордному рівні — близько 57 млрд доларів.

Експерт наголошує, що головна функція НБУ — згладжувати різкі валютні коливання. Водночас він припускає, що на валютному ринку можуть діяти спекулятивні фактори.

Чи може долар зрости до 45 гривень

Водночас економіст визнає, що спрогнозувати точний курс складно. У державному бюджеті України на 2026 рік закладено курс близько 45 гривень за долар.

Проте в попередні роки фактичний курс нерідко відрізнявся від бюджетних прогнозів. Саме тому експерти радять оцінювати валютну ситуацію в динаміці.

Економісти також попереджають, що девальвація гривні може спричинити подорожчання імпортних товарів, що безпосередньо позначиться на цінах для українців.

Нагадаємо, раніше в державному бюджеті України на 2026 рік було закладено прогнозний курс долара на рівні близько 45 гривень. Однак у Національному банку наголошують, що цей показник має виключно технічний характер і не означає автоматичного зростання курсу до цього рівня.

Член ради НБУ Василь Фурман пояснив, що регулятор не встановлює точних прогнозів щодо вартості валюти на короткий період. За його словами, в умовах політики керованої гнучкості курс формується ринком — залежно від балансу попиту та пропозиції.

Він також нагадав, що бюджетні показники нерідко відрізняються від фактичної ситуації на валютному ринку. Зокрема, у попередньому році в держбюджеті також фігурував курс близько 45 гривень за долар, однак на початку року фактичний показник становив близько 42 гривень.

У Нацбанку підкреслюють, що ситуація на валютному ринку залишається контрольованою. Регулятор очікує, що гривня може як зміцнюватися, так і слабшати в окремі періоди, проте різких коливань курсу не прогнозують.

Водночас у НБУ звертають увагу, що на економічну ситуацію в Україні продовжують впливати зовнішні чинники, зокрема геополітична нестабільність та конфлікти у світі. Тому подальша динаміка валютного ринку значною мірою залежатиме від розвитку глобальної економічної ситуації.