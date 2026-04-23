Гривня зміцнилася: офіційний курс валют на 23 квітня
Нацбанк розпочав впевнене зміцнення національної валюти, суттєво знизивши офіційні курси долара та євро.
Офіційний курс на 23 квітня встановили на рівні 43,88 грн за 1 долар. Національний банк України на 23 копійки знизив курс долара до гривні.
Про це свідчать дані регулятора.
Курс євро становить 51,49 грн, що на 42 копійки нижче, ніж учора.
Офіційний курс польського злотого встановили на рівні 12,12 коп.
В обмінниках долар продають у середньому за 43,7 грн. Купують за 44,2 грн.
За євро в обмінниках пропонують 51,6 грн. Продають за 52,25 грн.
Нагадаємо, курс долара та євро в Україні невпинно зростає, тому люди вже гадки не мають, коли купувати валюту найвигідніше. Проте нинішня ціна — не пік. Цьогоріч варто очікувати курсу долара по 45–46 гривень — попереджають експерти.