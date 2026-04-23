ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
487
Час на прочитання
1 хв

Гривня зміцнилася: офіційний курс валют на 23 квітня

Нацбанк розпочав впевнене зміцнення національної валюти, суттєво знизивши офіційні курси долара та євро.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Офіційний курс на 23 квітня встановили на рівні 43,88 грн за 1 долар. Національний банк України на 23 копійки знизив курс долара до гривні.

Про це свідчать дані регулятора.

Курс євро становить 51,49 грн, що на 42 копійки нижче, ніж учора.

Офіційний курс польського злотого встановили на рівні 12,12 коп.

  • В обмінниках долар продають у середньому за 43,7 грн. Купують за 44,2 грн.

  • За євро в обмінниках пропонують 51,6 грн. Продають за 52,25 грн.

Нагадаємо, курс долара та євро в Україні невпинно зростає, тому люди вже гадки не мають, коли купувати валюту найвигідніше. Проте нинішня ціна — не пік. Цьогоріч варто очікувати курсу долара по 45–46 гривень — попереджають експерти.

Дата публікації
Кількість переглядів
487
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie