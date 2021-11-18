Хто і за що платитиме більше: в Україні у 2022 році зросте розмір податків, штрафів та інших платежів

Хто і за що платитиме більше: в Україні у 2022 році зросте розмір податків, штрафів та інших платежів

До збільшення виплат призведе закладене в Держбюджеті-2022 зростання двох базових величин - прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

У державному бюджеті на наступний рік Верховна Рада України визначилася з розмірами прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, які зростатимуть упродовж року. Через зростання цих базових величин зростуть виплати, які законодавчо прив’язані до їхнього розміру.

ТСН.ua нагадує, хто і за що платитиме більше у 2022 році.

Відповідно до ухваленого закону про державний бюджет, наступного року мінімальна зарплата зросте двічі:

від 1 січня її розмір становитиме 6,5 тисячі гривень;

від 1 жовтня - 6,7 тисячі гривень.

Прожитковий мінімум підвищать тричі:

від 1 січня – 2 393 грн;

від 1 липня – 2508 грн;

від 1 грудня – 2589 грн.

Збільшення цих базових показників призведе до зростання різних платежів до бюджету.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який зараз тримається на рівні 1320 гривень, наступного року зміниться:

від 1 січня - 1 430 грн;

від 1 жовтня – 1 474 грн.

Мінімальний розмір ЄСВ становить 22% від зарплати, його сплачують ті, хто працює на мінімалці або ФОП. Підприємці, які залучають найману робочу силу, будуть платити збільшений ЄСВ. Наприклад, фізична особа-підприємець має двох найманих працівників. З 1 січня його постійні податкові витрати становитимуть:

зарплата: 6,5 тис. х 2 = 13 тис. грн

ПДФО: 13 тис. х 18% = 2 340 грн

військовий збір: 13 тис. х 1,5% = 195 грн

ЄСВ: 13 тис. х 22% = 2860 грн

У жовтні витрати стануть ще більшими, бо мінімальна зарплата зросте.

Також читайте В Україні зменшилася зарплата: як змінилися виплати

Через підвищення мінімальної зарплати зросте податок на нерухомість. Загальна ставка для всієї країни – не більш, ніж 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр, тобто зайвий “квадрат” обійдеться в 97,50 грн. Податок накладають на ту площу, яка перевищуює “норму” – 60 кв. м для квартири та 120 кв. м - для приватного будинку.

У зв’язку зі зростанням мінімалки наступного року збільшиться:

плата за видачу ліцензій для господарської діяльності (розмір одного прожиткового мінімуму);

судовий збір (розраховується від прожиткового мінімуму);

штрафи для роботодавців (розраховуються від мінімальної заробітної плати);

штрафи для ФОП (розраховуються від ставки єдиного податку).

Нагадаємо, за 8 місяців 2021 року податковий борг ФОПів зріс майже на пів мільярда.

Читайте також: