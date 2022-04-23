Хто з переселенців з травня не отримуватиме допомогу

Хто із переселенців з травня не буде отримувати виплати як внутрішньо переміщені особи

Хто із переселенців з травня не буде отримувати виплати як внутрішньо переміщені особи

З травня частина переселенці перестане отримувати допомогу від держави. Хто саме із переселенців в матеріалі ТСН.ua

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна в інтерв’ю телемарафону UA Разом повідомила, що з травня допомогу в розмірі 3 тис. грн на осіб з інвалідністю та дітей та 2 тис.грн на всіх інших осіб не будуть отримувати ті, хто повернувся додому або у кого не пошкоджено майно під час воєнних дій.

Наприклад, якщо переселенець з Києва досі живе у Львові, але його майно не пошкоджене, Київ не блокований, то виплату такому киянину буде припинено.

Якщо людина не може повернутися до дому, через те, що там ідуть бойові дії, чи їй нікуди повертатися, бо пошкоджене чи знищено майно, таким переселенцям виплати будуть продовжені.

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