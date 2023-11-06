Хто може отримати пільги на комунальні послуги 2023 року: список груп населення

Рахунки за житлово-комунальні послуги – обовʼязковий платіж, який мають сплачувати усі українці. Водночас певні категорії громадян мають право на пільги. Перелік пільг з оплати житлово-комунальних послуг, які надаються з урахуванням доходів, затверджено Постановою № 389.

Про це пише "На пенсії".

Пільги надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину за шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу 2023 року це 3760 грн). Пільга призначається на 12 місяців з місяця, коли таке право виникає.

Для певних категорій пенсіонерів пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу надається у розмірі 100 % знижки:

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та члени сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (батьки, дружина (чоловік);

пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості і селищах міського типу;

особам, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють / раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури.

Як отримати пільги на комунальні послуги 2023 року

Від 1 грудня 2022 року призначає та виплачує субсидії та пільги на оплату комунальних послуг Пенсійний фонд України.

Відповідно, оформити пільгу на житлово-комунальні послуги можна:

через вебпортал Пенсійного фонду

у Пенсійному фонді

звернутись до уповноважених осіб територіальної громади

звернутись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Нагадаємо, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду й теплопостачання в Україні таки скасують. Однак, як свідчить прогноз Національного банку, цього точно не станеться 2023 року.

Крім того, українцям повертають гроші за одну з комунальних послуг: як це зробити — читайте в новині.

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