Хто та скільки платитиме під час продажу землі: що передбачає "ресурсний" законопроєкт

Хто та скільки платитиме під час продажу землі: що передбачає "ресурсний" законопроєкт

Раніше перший продаж паю оподатковувався за ставкою 5%.

Ухвалений Верховною Радою "ресурсний" законопроєкт передбачає, що перший продаж сільськогосподарських паїв оподатковуватиметься за нульовою ставкою.

Про це заявив під час засідання Земельного штабу заступник голови Громадської спілки "Всеукраїнська Аграрна рада" (ВАР) Михайло Соколов, пише УНІАН.

"Другий продаж за рік буде оподатковуватися за ставкою 5%, якщо це вже третій продаж, то ставка буде 18%", - повідомив Соколов.

За його словами, раніше перший продаж паю оподатковувався за ставкою 5%.

Нагадаємо:

Верховна рада України ухвалила закон, який зобов’язує всіх українців, у власності яких є земельні паї, сплачувати мінімальний податок у 1,5 тис. грн з кожного гектара. Це передбачено новим "ресурсним" законом, який нардепи ухвалили 30 листопада. Він набере чинності вже з 1 січня 2022 року, якщо президент його підпише.

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