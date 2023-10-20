Хто такий Михайло Хомич: огляд курсу по товарному бізнесу та відгуки

Михайло Хомич — експерт із запуску товарного бізнесу, який за 5 років став мільйонером. Він запустив свій авторський курс "Метод Хомича" для новачків у товарному бізнесі. Така інформація є у відкритому доступі.

У цій статті ви дізнаєтесь, хто такий Михайло Хомич та якої якості курс по товарному бізнесу він пропонує. Це буде корисно для людей, які хочуть заробляти на товарах через соцмережі або сайт.

Офіційна інформація про Михайла говорить про те, що йому 30 років, він народився у звичайній українській родині. У шкільні роки, будучи підлітком, підробляв на будівництві, був кальянником та діджеєм у клубі батьків друга. Пізніше почав працювати тренером за 8000 грн. на місяць.

Михайло хотів заробити більше та працював на кількох роботах одночасно, але нічого не виходило. Він пробував різні професії — навіть роздавав газети біля метро. Але в руках, як і раніше, були копійки. Всі мрії віддалялися і він практично зневірився. Намагався налаштувати себе на збільшення клієнтів у фітнес-клубі, але бажаної суми так і не отримав. Він не мав другої половинки, бо розумів, що матеріально не потягне зараз стосунки, а потім родину. Він нікуди не їздив і всі гаджети залишалися лише мрією.

Початок роботи у товарному бізнесі

Михайло почав аналізувати ситуацію, щоб зрозуміти, що він робить не так, але причин так і не знайшов, незважаючи на те, що намагався щосили. Він звернув увагу, що багато людей почали піднімати капітал на товарному бізнесі. Ідея зацікавила його і він вирішив самостійно шукати інформацію, оскільки грошей на навчання не мав. Ютуб допомагав як міг, але головним речам не вчать безкоштовно, це він зрозумів пізніше, коли перша спроба продати товар провалилася.

У його оточенні була лише одна людина, яка розбиралася в маркетингу та продажу товарів. Михайло купив у нього знання і це стало тією кнопкою, від натискання на яку був різкий старт. Перший заробіток на товарі був 2000 $ і він вирішив, що якщо наступні будуть не менше, то йде з фітнесу. Так і було — він звільнився з найму та почав заробляти нормальні гроші. Нині дохід Михайла на місяць становить 800 000 грн. Його приклад надихає багатьох.

Відгуки про Михайла Хомича та його курс з товарного бізнесу «Метод Хомича»

У своєму курсі «Метод Хомича» Михайло вчить усіх бажаючих правильно запускати товарний бізнес, не допускати помилок на старті, робити аналіз продажу та масштабувати бізнес. Курс Михайла складається із 64 уроків. Автор дає всім учням два тижні тест-драйву і, якщо людина не матиме результатів, обіцяє повернути гроші за навчання. Це говорить про те, що Михайло впевнений у тому інформаційному продукті, який продає.

Реальні відгуки про курс, а також безліч кейсів про те, як учні Михайла після навчання в перші місяці заробляють від 1000$, мотивують. Люди залишають свої позитивні відгуки про Михайла Хомича і щиро дякують йому за вдалий старт у продажах. Він підтримує всіх компаньйонів, ділиться своїми базами постачальників та підказує, як вигідно вкласти гроші, щоб швидко отримати багаторазовий прибуток.

Підсумки огляду курсу «Метод Хомича»

Михайло Хомич на своєму досвіді особисто довів, що за 5 років можна заробити статки. У нього є сторінка в інстаграм, блог у Ютубі, де видно, що людина дійсно досягла успіху і їй нема чого приховувати. Він транслює бажання допомогти всім, хто хоче змін у житті. Також він провів декілька масштабних семінарів. Як стверджує Михайло, почати можна з мінімальних вкладень – спробувати точно варто.