Хто в Україні може отримати одразу 10 пенсійних виплат: деталі

Хто в Україні може отримати одразу 10 пенсійних виплат: деталі

Розмір пенсії визначається з урахуванням усього накопиченого страхового стажу незалежно від установи та посади, на якій цей стаж придбано, та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.

Деякі українські пенсіонери мають змогу отримати одразу 10 виплат на момент виходу на пенсію за віком.

Детальніше про це розповіли у Пенсійному фонді України.

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Як зазначають у відомстві, йдеться про працівників педагогічної сфери, які йдуть на пенсію за віком. Якщо працівнику раніше не призначалась пенсія іншого виду (наприклад, по інвалідності або за вислугу років), така особа має право на отримання грошової допомоги у розмірі десяти місячних пенсій за умови, що:

на день досягнення пенсійного віку працівник освіти працює в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;

має страховий стаж: чоловік – 35 років, жінка – 30 років в закладах державної або комунальної форми власності на посадах, які дають право на призначення пенсії за вислугу років.

Посади, що дають право вийти на пенсію за вислугою років:

робота в загальноосвітніх навчальних закладах на посаді вчителя, викладача, вихователя, директора;

робота в дошкільних навчальних закладах на посадах вихователів, музичних керівників, директорів, завідувачів;

робота в позашкільних навчальних закладах на посадах керівників, завідувачів, директорів та їхніх заступників.

Нагадаємо, в Україні від 2023 року запрацює накопичувальна пенсійна система. Відрахування будуть обов'язковими для всіх працівників, і в результаті з'явиться можливість отримувати виплати і з солідарної системи, і з накопичувальної. На думку міністерки соціальної політики Марини Лазебної, якщо вдасться впровадити накопичувальну систему - можна збільшити середню пенсію від 3,7 до 7 тис. грн. Навіть за умов невеликих внесків 4% від заробітної плати.

Крім того, від початку 2020 року середня пенсія в Україні зросла на чверть. Від січня цього року виплати зросли на 784 грн. Наразі середня пенсія становить 3 866 грн.

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