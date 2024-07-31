Хто в Україні може піти на пенсію в 55 років: у ПФУ назвали умови

В Україні існує кілька професій та умов, за яких пенсія за віком може бути призначена раніше встановленого терміну, зокрема у 55 років.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

На достроковий вихід на пенсію мають право особи, які працювали в умовах шкідливого і важкого виробництва, згідно зі списком № 2, що включає перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом міністрів України.

Отже, такі особи мають право на отримання пенсії за віком на пільгових умовах з 55 років за дотримання таких вимог:

для чоловіків — за наявності страхового стажу не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах

для жінок — за наявності не менше 25 років стажу, з них не менше 10 років на зазначених роботах

Для виходу на пенсію за вислугу років вчителям необхідно мати щонайменше 30 років педагогічного стажу та досягти 55-річного віку. Ця норма закону України "Про пенсійне забезпечення" почала діяти від 1 квітня 2024 року.

Раніше стало відомо, що в Україні було ухвалено рішення на найближчі три роки "заморозити" прожитковий мінімум і мінімальну зарплату. Водночас тільки 2025 року, згідно з макроекономічним прогнозом, який закладений у бюджетній декларації, очікується інфляція на рівні 10%.

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