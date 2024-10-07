Хто є найбільшими донорами гуманітарної допомоги із Великої Британії

З початком повномасштабної російської війни проти України мільйони людей опинилися перед серйозними гуманітарними викликами. Руйнування інфраструктури, медичних закладів, шкіл і житлових будинків, а також брак доступу до основних засобів виживання, таких як їжа, вода та медичні послуги, поставили українців у критичне становище. В умовах війни країна гостро потребує гуманітарної підтримки для забезпечення базових потреб цивільного населення та відновлення ключових об'єктів.

Одним із ключових інструментів для збору міжнародної допомоги стала платформа United24, запущена за ініціативи президента України Володимира Зеленського у травні 2022 року. Лише за перший рік її роботи було зібрано понад $ 235 млн, які спрямовуються на медичну допомогу, відновлення інфраструктури, придбання дронів та інші військові та гуманітарні потреби.

Велика Британія є, можливо, найбільш послідовним союзником України у боротьбі з агресором. Громадяни та організації з цієї країни зіграли важливу роль у наданні цієї допомоги. Серед найбільших донорів, які надали фінансування на гуманітарні потреби для України через платформу United24, є декілька відомих британських постатей і компаній.

Річард Бренсон, британський підприємець і засновник корпорації Virgin Group, став амбасадором United24 та організував благодійний захід у Нью-Йорку у вересні 2023 року, де було зібрано 635 000 доларів США. Кошти були спрямовані на відновлення школи в Київській області, яка постраждала від російських обстрілів.

Беар Ґріллс, відомий телеведучий і дослідник, також долучився до роботи United24 як амбасадор. Його ініціативи допомогли залучити значні кошти на проєкти відновлення інфраструктури та підтримку медичних закладів України​. United24 не розкриває суму його внеску, втім називає його «значним», адже Беар Ґріллс через свої популярні телешоу надихав людей по всьому світу підтримувати Україну. Будучи її вірним другом, відомий телеведучий зробив ще більш помітний внесок у протистояння ворожій навалі — він відвідав Україну зі знімальною групою, аби через документальний фільм показати всьому світу жахи та руйнівні наслідки російського вторгнення, які він зафіксував та пред’явив світу у своєму документальному фільмі «Зона військових дій: Беар Ґріллс зустрічає президента Зеленського».

Game4Ukraine — благодійний футбольний матч, який відбувся у серпні 2023 року на лондонському стадіоні «Стемфорд Брідж», домашній арені славетного футбольного клубу «Челсі». Гра, яку охрестили «матч усіх зірок», стала ще однією з найбільших ініціатив у сфері гуманітарної допомоги для українців. За результатами матчу було зібрано понад $ 1,7 млн. Вони були спрямовані на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який на самому початку російського вторгнення зруйнували ворожі війська: ракета, поціливши у школу, пройшла крізь другий і перший поверхи закладу.

Глобальна служба Uber, яка глибоко інтегрована в економіку Британії та має там великий офіс і частку бізнесу, допомогла зібрати мільйон доларів для закупівлі мобільних реанімацій для українських лікарів. Кампанію зі збору коштів Keep Ukraine Moving Uber рекламувала у своєму додатку в США, Канаді та Європі, розповідаючи історії відважних українських водіїв, які допомагають людям та країні під час війни. Україні конче потрібні реанімаційні автомобілі, адже українці та рятувальники щодня стикаються з наслідками ворожих обстрілів мирних житлових кварталів, об’єктів соціальної та базової інфраструктури. Загалом платформа та її користувачі спільними зусиллями задонатили для України на самому початку повномасштабного вторгнення понад $ 3,5 млн.

Значну фінансову підтримку Україні через платформу United24 спрямували спадкоємці грузинського бізнесмена Бадрі Патаркацішвілі, спрямовуючи свої пожертви на важливі медичні проєкти. У серпні 2023 року родина Патаркацішвілі (акціонери української компанії IDS Ukraine, відомої брендами «Моршинська» та «Миргородська»), включаючи Інну Гудавадзе, Ліану та Ію Патаркацішвілі, а також Євгена Гуняка, пожертвували $ 2 млн через платформу United24. Ці кошти були спрямовані на придбання медичного обладнання для українських лікарень та лікарів. Наступний донат на підтримку України вони спрямували для платформи United24 в лютому 2024 року на суму 645 тис євро — ці кошти також були спрямовані на проєкти медичної допомоги для українців, покращення медичної інфраструктури Україн та допомогу лікарям.

Підтримка від приватних осіб і компаній з Великобританії та інших країн світу, хоча й менша за урядову підтримку, але відіграє ключову роль у подоланні гуманітарних викликів, з якими стикаються українці під час війни.

Ці пожертви допомагають зберегти життя, відновлювати школи, лікарні та інфраструктуру, а також надають необхідні ресурси для медичної допомоги. Благодійні ініціативи приватних осіб, компаній та бізнесменів з Великобританії є важливим прикладом глобальної солідарності з Україною та її народом у часи найглибших криз.