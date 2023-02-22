Хто з громадян може розраховувати в березні на максимальне підвищення пенсії

Яка категорія громадян може розраховувати на максимальне підвищення пенсії після березневої індексації, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Після індексації в березні 2023 року пенсії українських пенсіонерів зростуть на 20%. Розмір підвищення розраховуватиметься індивідуально. В середньому підвищення пенсій в Україні становитиме 400-700 гривень. Усі можливі надбавки – доплата за вік, стаж тощо – не підвищуватимуться.

Яка категорія пенсіонерів отримає підвищення пенсії на 1500 грн

Для більшості пенсіонерів розмір пенсії збільшиться менше ніж на 20%. Суми підвищення будуть такими:

Якщо пенсія без доплат становить 2 100 гривень, її підвищать на рівні 420 гривень.

Пенсія без доплат у 3 000 гривень зросте на 600 гривень.

В разі пенсії у 3 500 гривень можна чекати на підвищення у 700 гривень.

Пенсія у 4 000 гривень зросте на 800 гривень.

Пенсія у 5 000 гривень зросте на 1 000 гривеньє

Ті, хто отримують пенсію близько 7 500 гривень, отримають додатково 1 500 гривень.

Чи будуть іншим категоріям підвищувати пенсію

Підвищення в березні стосуватиметься лише тих громадян, які отримують:

пенсію за віком,

мінімальну пенсію,

особи з інвалідністю,

пенсіонери-ліквідатори аварії на ЧАЕС.

Пенсіонери з пенсією нижчою за мінімальну, а це менше ніж 1 920 грн, відповідно закону не можуть розраховувати на індексацію. Проте в уряді шукають можливості підвищити виплати й цій категорії пенсіонерів.

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