Хто з пенсіонерів може отримати майже тисячу гривень доплати у лютому: подробиці

Для отримання такої надбавки є певні обмеження.

В Україні самотні пенсіонери, які потребують стороннього догляду, можуть у лютому 2025-го оформити щомісячну доплату, розмір якої 944 грн.

Така норма діє відповідно до Закону України та рішення уряду, повідомляє NV.

Втім, для отримання такої надбавки до пенсії є певні обмеження. Так, громадяни мають відповідати кільком критеріям.

Щоб отримати доплати, потрібно:

досягти 80 років і більше;

самостійно проживати;

потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я;

отримувати пенсію за віком.

Якщо громадяни отримує пенсію за інвалідністю, він не матиме права на такий вид доплати. Необхідність постійного стороннього догляду має бути підтверджена висновками лікарів та підтверджена документально.

Щоб оформити доплату, окрім заяви, пенсіонери мають надати:

висновок лікарсько-консультативної комісії в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду;

паспорт;

ідентифікаційний номер;

витяг з Пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримує надбавки з догляду до пенсії.

Як повідомлялося, в Україні педагоги однієї з громад щомісяця отримуватимуть премії. У Львові щомісяця впродовж одного року преміюватимуть тисячу педагогів.

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